《積金攻略－梁潘月寶》保單逆按，提早轉化長者現金流

《積金攻略》香港人的壽命愈來愈長，根據政府統計處資料，男性和女性的平均預期壽命分

別是８２歲和８８歲。長壽當然是一件好事，然而從另一角度看，亦都意味著退休生活的年期愈

來愈長。按揭證券公司最近就提出產品「保單逆按計劃」的退休方案建議，將壽險保單的身故賠

償，提前轉化為即時使用的現金流，讓退休人士有更充裕的儲備，享受豐盛的退休生活。

保單逆按是一項貸款安排，讓借款人可以利用壽險保單作為抵押品，向貸款機構提取保單逆

按貸款。借款人可選擇於固定的年金年期內，或終身每月收取年金至壽險保單到期為止。換言之

，借款人可將本來的「身後錢」變現成現金，用來應付各項退休支出。

如欲申請保單逆按，借款人須為６０歲或以上的香港人，身故賠償須不多於１５００萬元。

在申請時沒有破產或涉及破產呈請或債務重組。合資格的壽險保單不涉投資成分，並須由借款人

作為保單持有人及受保人，以及經貸款機構審批。



＊年金年期，靈活自主＊



保單逆按具備多項優點，例如年金年期充滿彈性，借款人可選擇於１０年、１５年或２０年

的固定年期內，或終身每月收取年金。借款人亦可申請轉換為其他年金年期，靈活自主。而且，

借款人亦可提取一筆過貸款，用來支付醫療、家居改善、維修及保養工程等開支，亦可用於購買

骨灰龕位及墓地，以及殯葬服務的費用，滿足長者各種生活需要。

申請保單逆按的借款人，可選擇浮息或定息計劃。如以最優惠利率計算，定息計劃較浮息計

劃可提供較高的每月年金及最高一筆過貸款金額。借款人終身毋須還款。當借款人百年歸老後，

貸款機構將以人壽保單的身故賠償金額清還貸款。



＊身故賠償金，清還貸款＊



根據按揭證券公司的資料提供，假設申請者是６５歲的男士，身故賠償總額為２００萬元，

選擇終身╱定息保單逆按，每月可取３１５７港元年金。如果該名男士活到１００歲，總提取年

金為每月３１５７港元乘以１２個月，再乘以３５年，總拿取年金為１３２﹒５萬港元，理論上

遺產繼承人應拿到的款項是身故賠償總額減去總拿取年金，之後再扣除利息及按揭保費。

現時退休保障產品日趨多元化，保單逆按能為退休人士提供穩定現金流，預料市民購買人壽

保險的意欲將會增加。大家不妨及早為退休作好準備，跟理財顧問一起規劃理想的退休方案，迎

接精彩的銀齡生活。《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

