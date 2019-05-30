資金湧債市避險，港股全日跌１２０點報２７１１４，成交７６４億

《經濟通通訊社３０日專訊》中美貿易爭端持續未有降溫跡象，中國官媒更放話指，有計劃

以稀土作為兩國貿易談判籌碼，令市場避險情緒連日升溫，刺激資金湧向債市及匯市避險，美國

十年期債息更創２０個月新低，並低於三個月債息，形成債息倒掛，預示著經濟可能陷入衰退，

歐美股市隔晚（２９日）全線受壓。

港股今日期指結算日，惟早段未受外圍拖累，高開８３點，報２７３１９點，並已是全日最

高位，即使內銀股全線逆市上揚，但大部分重磅股捱沽下，港股隨即由升轉跌，最多蒸發２１４

點，全日低見２７０２０點。午後內銀股繼續撐市，港股跌幅見逐步收窄，最終全日下滑１２０

點或０﹒４４％，報２７１１４點。主板成交７６４﹒３５億元，較昨日減少８﹒２％。

國企指數收１０４５０，升５９點或０﹒５７％。

Ａ股表現偏軟，上證收報２９０５點，微跌８點或０﹒３１％。深成指收報８９４３點，挫

６７點或０﹒７４％。兩市全日成交４５３５﹒４２億人民幣，按日持平。



＊安踏被沽空機構狙擊曾挫一成三，食品股汽車股走弱＊



安踏（０２０２０）遭沽空機構「殺人鯨」Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ狙擊，建

議投資者沽空安踏，更估計安踏股價會有三成四跌幅。該股午後一度最多急挫一成三，低見

４３﹒３０元，最終全日跌５﹒５３％，報４６﹒９５元。其他同業方面，李寧（０２３３１）

挫３﹒０３％，報１２﹒８０元。特步（０１３６８）走低４﹒３６％，報３﹒９５元。

３６１度（０１３６１）無升跌，報１﹒４９元。中國動向（０３８１８）逆市升１﹒０４％，

報０﹒９７元。

其他內需股方面，旺旺（００１５１）走低１﹒５７％，報５﹒６３元。統一

（００２２０）挫１﹒９３％，報８﹒１２元。康師傅（００３２２）軟０﹒１６％，報

１２﹒５４元。潤啤（００２９１）蒸發０﹒３０％，報３３﹒５０元。青啤（００１６８）走

低０﹒３２％，報４７﹒３５元。蒙牛（０２３１９）跌１﹒７３％，報２８﹒３５元。

汽車股於本周二（２８日）因廣東省推出放寬廣深汽車搖號競拍指標而一度炒高，但隨著中

金認為該政策成效有限，汽車股自昨日起開始回吐，吉利（００１７５）軟１﹒０８％，報

１２﹒８２元。比亞迪（０１２１１）走低１﹒０６％，報４６﹒８０元。北汽（０１９５８）

跌１﹒０６％，報４﹒６６元。廣汽（０２２３８）窄幅升０﹒７９％，報７﹒６７元。



＊交行工行中行領漲藍籌，石藥為表現最差藍籌國指股＊



人行行長易綱在金融街論壇表示，確保實現國有大行小微企業貸款餘額增長３０％以上。內

銀股今日全線逆市造好，交行（０３３２８）升１﹒９８％，報６﹒１７元。工行

（０１３９８）揚１﹒２７％，報５﹒６０元。中行（０３９８８）漲１﹒２５％，報３﹒２５

元，三者順序為升幅最大藍籌。另外，建行（００９３９）走高０﹒８１％，報６﹒２０元。農

行（０１２８８）揚０﹒９％，報３﹒３６元。招行（０３９６８）窄幅升０﹒５３％，報

３８﹒１０元。民行（０１９８８）急漲２﹒３４％，報５﹒６８元，為表現最好國指股。

內險股亦有追捧，人保（０１３３９）升１﹒９９％，報３﹒０７元。中再保

（０１５０８）漲２﹒９％，報１﹒４２元。平保（０２３１８）走高０﹒７５％，報８６﹒８

元。國壽（０２６２８）軟０﹒１１％，報１８﹒２６元。新華保險（０１３３６）隨市跌

０﹒９４％，報３６﹒７５元。

重磅股方面，港交所（００３８８）連升四日後回吐，今走低１﹒４９％，報２５１﹒６元

。匯控（００００５）軟０﹒５４％，報６４﹒５０元。騰訊（００７００）逆市升

０﹒７５％，報３２４﹒４元。中移動（００９４１）無升跌，報７０﹒０５元。友邦

（０１２９９）挫２﹒１５％，報７５﹒０５元。

醫藥股隨市受壓，石藥（０１０９３）急挫３﹒３７％，報１２﹒６元，為表現最差藍籌及

國指成份股。中生製藥（０１１７７）軟０﹒７６％，報７﹒８５元。三生製藥（０１５３０）

跌２﹒５６％，報１２﹒９４元。白雲山（００８７４）走低２﹒５１％，報３３元。（ｔｔ）

