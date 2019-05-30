《經濟通通訊社３０日專訊》政府將於下月１２日把《逃犯條例》修訂草案直上大會恢復二
讀。立法會保安事務委員會早前決定在明日（３１日）召開特別會議討論修例。除此之外，根據
立法會日誌，有關委員會將於本周六（１日）加開全日會議，由早上９時至下午５時半結束。而
早前保安事務委員會主席陳克勤擬在下周一（３日）及周三（５日）早上加開會議，有關日誌亦
已刊出。（ｃｗ）（ｚｚ）
30/05/2019 15:30
【移交逃犯】立法會保安事務委員會周六加開會議討論修訂逃犯條例
《經濟通通訊社３０日專訊》政府將於下月１２日把《逃犯條例》修訂草案直上大會恢復二
讀。立法會保安事務委員會早前決定在明日（３１日）召開特別會議討論修例。除此之外，根據
立法會日誌，有關委員會將於本周六（１日）加開全日會議，由早上９時至下午５時半結束。而
早前保安事務委員會主席陳克勤擬在下周一（３日）及周三（５日）早上加開會議，有關日誌亦
已刊出。（ｃｗ）（ｚｚ）
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