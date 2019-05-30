【移交逃犯】保安局將於傍晚見傳媒，料談及接納建制派之建議

《經濟通通訊社３０日專訊》政府於下午５時許突發採訪通知，指保安局局長李家超將於今

日傍晚６時４５分於政府總部見記者。

消息指，政府會接納建制派昨日（２９日）提出的兩項建議，包括將移交罪行刑期門檻由３

年增至７年或以上；同時各地向特區政府提出引渡要求，必須要由當地的中央機構提出，以內地

為例，建議由最高人民檢察院提出移交要求。（ｃｗ）（ｚｚ）

