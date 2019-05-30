《經濟通通訊社３０日專訊》政府於下午５時許突發採訪通知，指保安局局長李家超將於今
日傍晚６時４５分於政府總部見記者。
消息指，政府會接納建制派昨日（２９日）提出的兩項建議，包括將移交罪行刑期門檻由３
年增至７年或以上；同時各地向特區政府提出引渡要求，必須要由當地的中央機構提出，以內地
為例，建議由最高人民檢察院提出移交要求。（ｃｗ）（ｚｚ）
30/05/2019 17:21
【移交逃犯】保安局將於傍晚見傳媒，料談及接納建制派之建議
《經濟通通訊社３０日專訊》政府於下午５時許突發採訪通知，指保安局局長李家超將於今
日傍晚６時４５分於政府總部見記者。
消息指，政府會接納建制派昨日（２９日）提出的兩項建議，包括將移交罪行刑期門檻由３
年增至７年或以上；同時各地向特區政府提出引渡要求，必須要由當地的中央機構提出，以內地
為例，建議由最高人民檢察院提出移交要求。（ｃｗ）（ｚｚ）
|生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
|FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
|生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰