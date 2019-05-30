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30/05/2019 19:22

【移交逃犯】李家超未明言會否再作修改，僅稱現時方案是最適合

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府今日下午５時許突發採訪通知，保安局局長李家超會於傍
晚６時４５分於政府總部見記者。他表示，政府聽了各界的意見，將作三大方面共六項的修訂。
包括將範圍縮小至最嚴重罪行、加入更多限制及加強保障疑犯的利益。包括將移交罪行刑期門檻
由３年增至７年或以上；同時各地向特區政府提出引渡要求，須要由當地的中央機構提出等。
　　有傳媒問到，政府今次是否最後一次微調，不會再有修改空間。李家超沒有正面回應，僅表
示「我們綜合考慮之後，認為我們提出的方案是最適當的了。」（ｃｗ）（ｚｚ）

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