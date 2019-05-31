《缸邊麗評－熊麗萍》五月非常「窮」！六月真的「絕」？

《缸邊麗評》港股繼續偏軟，恆指下試２７０００點水平。恆指在５月第二個交易日高見

３００８２點，其後走勢持續向下；換言之，恆指由本月高位調整三千點，當中主要是美國商務

部突然宣布對華為實施禁制令。由於市場一直將焦點放在中美貿易加徵關稅問題上，而商務部的

動作對市場來說確有點突然，加上港股在今年首四個月累積上漲近４０００點，華為事件正加劇

了港股跌幅，並應驗了「五窮月」的魔咒。



＊６月反覆試低位＊



究竟，６月是否又會應驗「六絕」呢？筆者認為美國總統特朗普早前表示華為事件是中美貿

易談判的其中一部分，令中美貿易問題更難在短期內解決，但華為事件在６月份只是「延續」因

素，非如５月份的「突發」性消息，若市場沒有其他意外事件，６月份市況應不會出現５月份的

持續下跌走勢；而中美領導人在６月底Ｇ２０會議會否見面，估計會有不同消息及傳聞，這將令

６月份市況變得反覆。

另一方面，中美貿易問題對各國經濟的影響料陸續反映，市場對經濟數據的敏感度亦會加深

。內地今早（３１日）公布５月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４９﹒４％，較上月下跌

０﹒７個百分點，雖然市場已預期５月份ＰＭＩ將降至５０以下，但實際數據仍低於預期的

４９﹒９％。由於該指數是反映企業對經濟前景的看法，該指數在５０以下是反映企業在投資方

面有所收縮，環球經濟數據對市場的影響將逐步明顯；因此，６月份恆指料仍再試低位。



＊避開貿戰風眼股＊



中央政府近日亦公布一些刺激經濟政策，當中包括減少保險企業稅務負擔，另外亦推出措施

鼓勵汽車消費，估計６月份仍會有刺激經濟措施出台，令６月份市況反覆及偏向個別發展，但投

資者仍需注意在市場氣氛仍未改善的情況下，任何政策或只會對相關板塊帶來短暫支持。日前廣

東省委辦公廳宣布促進汽車消費優化升級措施，重點是推廣新能源汽車應用，消息一出，汽車股

、汽車銷售代理股全面回升，但升勢只維持一、兩天，反映市場信心仍不足，因此，６月份投資

策略上仍不宜高追股份，甚或趁反彈減持中美貿易爭拗的風眼股份。

《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份

