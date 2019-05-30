  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2019 15:06

《股金豐采－涂國彬》擔憂情緒增，資產估值挫

　　《股金豐采》中美貿易戰在５月開始突然緊張起來，雙方關係再度惡化。加上近期中美不少
數據出現不少不及預期的表現，這和年初一片向好的景象大相徑庭。投資者非常擔心全球經濟增
長。１０年期美債收益率進一步下探，昨日（２９日）甚至一度低見２﹒２０８１％，美債息倒
掛繼續，３個月和１０年期美債收益率倒掛的幅度是金融海嘯來最大。
　
＊美股跌未已＊
　
　　風險資產普遍受壓。全球股市指數在前四個月連續走高，累積逾１５％，５月開始已經連續
下跌三周。美股從去年聖誕假期後就自低位反彈，５月開始明顯回落，現已經跌至１２周來低點
。道指在失守兩萬六後，昨日一度跌破兩萬五的支持，月內已經損失５﹒５％。標普失守
２９００和２８００兩個關口。納指從８０００上方開始回吐漲幅，昨日測試７５００支持。美
股尚未止跌，不過目前還未確認破壞反彈趨勢。
　
＊股市沽壓大＊
　
　　歐洲市場經濟下行壓力仍大，加上意大利可能因為國債及赤字問題被歐盟罰款，脫歐在首相
辭職後一片混亂。泛歐Ｓｔｏｘｘ６００指數在本月回吐漲幅，創下２個半月新低。
　　港股及Ａ股影響更加明顯。從今年年初開始，滬指在多個利好下，賺錢效應急劇上升，吸引
資金源源不斷地進入，４月曾高見３２８８﹒４５３。４月下旬，滬指也經歷了調整，但５０日
線的支持尚在，一切還沒有太糟。直到５月大幅回落，不但失守了３０００關口，更將支持位下
移至２８００關口。香港股市自三萬高點一路回落，目前兩萬七的支持岌岌可危，且成交收窄，
投資者相當謹慎。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金