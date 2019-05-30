《股金豐采－涂國彬》擔憂情緒增，資產估值挫

《股金豐采》中美貿易戰在５月開始突然緊張起來，雙方關係再度惡化。加上近期中美不少

數據出現不少不及預期的表現，這和年初一片向好的景象大相徑庭。投資者非常擔心全球經濟增

長。１０年期美債收益率進一步下探，昨日（２９日）甚至一度低見２﹒２０８１％，美債息倒

掛繼續，３個月和１０年期美債收益率倒掛的幅度是金融海嘯來最大。



＊美股跌未已＊



風險資產普遍受壓。全球股市指數在前四個月連續走高，累積逾１５％，５月開始已經連續

下跌三周。美股從去年聖誕假期後就自低位反彈，５月開始明顯回落，現已經跌至１２周來低點

。道指在失守兩萬六後，昨日一度跌破兩萬五的支持，月內已經損失５﹒５％。標普失守

２９００和２８００兩個關口。納指從８０００上方開始回吐漲幅，昨日測試７５００支持。美

股尚未止跌，不過目前還未確認破壞反彈趨勢。



＊股市沽壓大＊



歐洲市場經濟下行壓力仍大，加上意大利可能因為國債及赤字問題被歐盟罰款，脫歐在首相

辭職後一片混亂。泛歐Ｓｔｏｘｘ６００指數在本月回吐漲幅，創下２個半月新低。

港股及Ａ股影響更加明顯。從今年年初開始，滬指在多個利好下，賺錢效應急劇上升，吸引

資金源源不斷地進入，４月曾高見３２８８﹒４５３。４月下旬，滬指也經歷了調整，但５０日

線的支持尚在，一切還沒有太糟。直到５月大幅回落，不但失守了３０００關口，更將支持位下

移至２８００關口。香港股市自三萬高點一路回落，目前兩萬七的支持岌岌可危，且成交收窄，

投資者相當謹慎。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

