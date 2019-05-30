《鍾之日記》貿戰處僵局，資金顯緊絀

《鍾之日記》５月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿戰仍處僵局，針對中國可能限制稀土出口到美國，美國國防部發言人稱已向國會通報

一份有關稀土的報告，以尋求減少美國對中國稀土供應的依賴。北京方面有關貿戰的言辭愈來愈

強烈，中國外交部副部長張漢暉直指，美國蓄意挑起貿易爭端形同「赤裸裸的經濟恐怖主義」，

中國商務部新聞發言人高峰亦稱，中美貿易談判，重大原則上中方決不讓步，達成協議需要美方

拿出誠意。

市場對貿易戰久拖不決的擔憂加劇，避險情緒連日升溫，刺激資金湧向債市及匯市，美國十

年期債息更創２０個月新低，並低於三個月債息，形成債息倒掛，被市場視為經濟衰退先兆，隔

晚（２９日）歐美股市全線受壓。港股今日期指結算日，高開８３點，報２７３１９點，並已是

全日最高位，即使內銀股全線逆市上揚，但大部分重磅股捱沽，港股由升轉跌，恆指最終全日下

滑１２０點或０﹒４４％，報２７１１４點。主板成交７６４億元，較昨日減少８﹒２％。



＊Ａ場止步四連升，外資續流出＊



人行連續第四個交易日開展逆回購，累計向市場淨投放４３００億元（人民幣．下同），再

加上財政部今日上午開展國庫現金管理商業銀行３個月定期存款操作８００億元，中標利率升至

４﹒０１％，反映在接管包商銀行事件過後，資金面持續緊張，影響大市氣氛。滬綜指一度跌超

過１％，午後隨著多家權重銀行護盤，滬綜指全日僅跌０﹒３％，止步四連升，報２９０５﹒８

點，勉強守二千九關。兩市成交４５３５億元，按日持平，惟外資流出問題持續，今日再通過陸

股通淨沽出Ａ股共７﹒８８億元。



＊國庫現金定存利率破４％，易綱稱有能力控制中小銀行風險＊



財政部今日上午開展的中央國庫現金管理商業銀行定期存款，中標利率由上次的３﹒７１％

調升至４﹒０１％，意味商業銀行獲得資金的成本上升。

接管包商銀行事件發生後，資金面持續緊張，人行本周已加大力度放水。而內地規模存量達

１０億元的同業存單（ＮＣＤ）市場亦受波及，本周三個交易日同業存單累計下降１２０５﹒１

億元，本周以來，ＮＣＤ發行難度加大，今日ＮＣＤ計劃發行額跌至１８８﹒３億元。

花旗表示，包商銀行事件意味著中國金融供給側改革加速，人行成立存款保險基金管理公司

的措施預示更多小銀行可能會被清理，建議投資者堅守中國四大行以及招行（０３９６８），隨

著個人和企業將資金撤出小銀行，這些大銀行在存貸方面的市場佔有率都會提升。

人行行長易綱今日亦表示，政策制定者「完全有能力」控制中小銀行風險。分析指，他的講

話有助緩解市場對包商銀行事件引發的憂慮。

內銀股今日普遍上揚，個別中小銀行股更有追捧，瀘州銀行（０１９８３）漲４﹒４３％，

青島銀行（０３８６６）急升４﹒３７％，交通銀行（０３３２８）亦漲２％。四大行亦不乏支

持，工行（０１３９８）及中行（０３９８８）雙雙升約１﹒２％，農行（０１２８８）升

０﹒９％。

建行（００９３９）表示託管包商銀行屬正常市場行為，會收取託管費用，收升０﹒８％。



＊安踏時隔一年後再被狙擊，股價先崩後回穩＊



沽空機構「殺人鯨」Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ創辦人Ｓｏｒｅｎ

Ａａｎｄａｈｌ今日在論壇上建議沽售安踏（０２０２０），他質疑安踏的會計及企業管理水平

，認為該股應該存在企業管治折讓，股價最多或跌３４％。

安踏股價年初至周三（２９日）為止，累計上升約３２％，但拖累安踏股價午後一度下挫

１２﹒９％，低見４３﹒３港元，創今年２月新低，惟安踏全日跌幅收窄至５﹒５％，報

４６﹒９５港元收市。

儘管殺人鯨沒有發表任何沽空報告，但「殺人不眨眼」的功力不必質疑，因殺人鯨去年６月

亦曾狙擊新秀麗（０１９１０），質疑新秀麗利用特殊的會計手法誇大業績表現，並隱瞞關聯交

易，更踢爆公司行政總裁Ｒａｍｅｓｈ Ｔａｉｎｗａｌａ博士學歷造假，最終導致對方辭職。

新秀麗去年累瀉超過３５％。

另外，這也不是安踏首次被狙擊，沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ於去年６月發表報告

指，有來自福建的９間體品公司自２００５年起出現集體財務造假問題，包括安踏、３６１度（

０１３６１）及特步（０１３６８）。



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