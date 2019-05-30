《投資心得－潘鐵珊》廣汽（２２３８）新能源車有望維持高速增長

《投資心得》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）雖在去年度乘用車產銷增速上

，有低於行業總體的情況出現，惟新能源汽車仍能繼續其高速增長，故值得留意。該集團於去年

度推出了全新ＧＳ５、ＧＭ６等九款新車型量產，自主品牌車型的產銷較２０１７年同期分別增

長７﹒５％和５﹒２％，先後新增推出多功能車ＧＭ８及ＧＳ５全新換代，在高端汽車市場成功

佈局。



＊開發核心技術，研發資金龐大＊



首款與騰訊（００７００）合作的智聯繫統傳祺ＧＳ４中改款已成功上市，配合廣汽新能源

構建的混營店營銷服務新業態，加速了集團的汽車銷量增長。隨著自主品牌乘用車愈來愈受注目

，廣汽在自主品牌業務方面料能更上一層樓。另外，該集團將聚焦於電池、電機、電控 合稱

「三電」，以及智能網聯核心技術的開發，佈局全球研發網，推進國際化戰略。繼矽谷研發中心

後，將於今年上半年新設立洛杉磯前瞻設計中心及底特律研發中心，研發資金龐大。



＊待回至７元買入，上望８﹒４元＊



隨著銷量增加，產業鏈上下游的金融服務、汽車部件及商貿服務等配套業務亦有擴大之勢，

期望集團未來亦會積極佈局商貿及金融等板塊能增強協同效應。商貿板塊則主要集中於汽車用品

和融資租賃業務，以加快銷售網絡的拓展步伐；金融板塊方面，廣汽財務為集團產業發展提供有

效金融支持作用，並將進一步發揮。

另一邊廂，該集團與多個大品牌如騰訊、華為、科大訊飛、蔚來等廣泛建立戰略合作關係，

希望在將來創新研發上領先同業。廣汽在傳統汽車產銷以至其他方面表現均是近年最佳，預料將

來業績能進一步向好。投資者可考慮於７元買入，上望８﹒４元，跌穿６﹒３元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊》（本欄逢週四刊出）

