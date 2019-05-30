【駐滬專電】李強就推動國企改革發展調研上汽集團、百聯集團

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市委書記李強昨日就當前經濟形勢下

推動國企改革發展赴上海汽車集團、百聯集團調研。

李強指出，上汽集團要聚焦新能源、智能網聯等重要方向，加快形成具有自主知識產權的核

心技術。要依託終端平台優勢，強化新技術的系統集成、場景應用和整體開發，構建以上汽為龍

頭的創新矩陣，引領行業未來發展。

面對當前發展形勢，他提出，百聯集團要圍繞國際消費城市建設，緊扣消費升級，發展創新

業務，提升產品品質，既要推動更多新品牌走向市場，也要讓老品牌煥發出新的時尚活力。

