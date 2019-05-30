《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市委書記李強昨日就當前經濟形勢下
推動國企改革發展赴上海汽車集團、百聯集團調研。
李強指出，上汽集團要聚焦新能源、智能網聯等重要方向，加快形成具有自主知識產權的核
心技術。要依託終端平台優勢，強化新技術的系統集成、場景應用和整體開發，構建以上汽為龍
頭的創新矩陣，引領行業未來發展。
面對當前發展形勢，他提出，百聯集團要圍繞國際消費城市建設，緊扣消費升級，發展創新
業務，提升產品品質，既要推動更多新品牌走向市場，也要讓老品牌煥發出新的時尚活力。
30/05/2019 08:22
【駐滬專電】李強就推動國企改革發展調研上汽集團、百聯集團
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市委書記李強昨日就當前經濟形勢下
推動國企改革發展赴上海汽車集團、百聯集團調研。
李強指出，上汽集團要聚焦新能源、智能網聯等重要方向，加快形成具有自主知識產權的核
心技術。要依託終端平台優勢，強化新技術的系統集成、場景應用和整體開發，構建以上汽為龍
頭的創新矩陣，引領行業未來發展。
面對當前發展形勢，他提出，百聯集團要圍繞國際消費城市建設，緊扣消費升級，發展創新
業務，提升產品品質，既要推動更多新品牌走向市場，也要讓老品牌煥發出新的時尚活力。
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