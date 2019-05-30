【駐京專電】習近平：因勢利導精準施策，化解重大矛盾出實招硬招

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家主席習近平２９日下午主持召開中央

全面深化改革委員會第八次會議。他強調，當前，中國改革發展形勢正處於深刻變化之中，外部

不確定不穩定因素增多，改革發展面臨許多新情況新問題。我們要保持戰略定力，堅持問題導向

，因勢利導、統籌謀劃、精準施策，在防範化解重大矛盾和突出問題上出實招硬招，推動改革更

好服務經濟社會發展大局。

會議指出，創新和完善宏觀調控，加快建立同高質量發展要求相適應、體現新發展理念的宏

觀調控目標體系、政策體系、決策協調體系、監督考評體系、保障體系，要堅持穩中求進工作總

基調，堅持以供給側結構性改革為主線，突出統籌兼顧、綜合平衡，注重處理好政府和市場、短

期和長期、國內和國際的關係，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，發揮

國家發展規劃的戰略導向作用，健全財政、貨幣、就業、產業、區域等經濟政策協調機制，保持

經濟運行在合理區間。

會議審議通過《關於創新和完善宏觀調控的指導意見》、《關於在山西開展能源革命綜合改

革試點的意見》、《關於深化影視業綜合改革促進中國影視業健康發展的意見》、《關於加強創

新能力開放合作的若干意見》、《關於治理高值醫用耗材的改革方案》、《關於改革完善體制機

制加強糧食儲備安全管理的若干意見》、《關於完善建設用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場

的指導意見》、《關於加快農業保險高質量發展的指導意見》、《關於進一步推進移風易俗建設

文明鄉風的指導意見》和《關於各地區各部門貫徹落實中央全面深化改革委員會會議精神深入推

進改革督察工作的報告》。

