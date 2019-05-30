  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2019 08:54

【國務會議】李克強：養老托育家政等服務２０２５年前免徵增值稅

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李克強２９日主持召開國務院
常務會議，部署進一步促進社區養老和家政服務業加快發展的措施，決定對養老、托幼、家政等
社區家庭服務業加大稅費優惠政策支持。
　　從今年６月１日到２０２５年底，對提供社區養老、托育、家政相關服務的收入免徵增值稅
，並減按９０％計入所得稅應納稅所得額；對承受或提供房產、土地用於上述服務的，免徵契稅
、房產稅、城鎮土地使用稅和城市基礎設施配套費、不動產登記費等６項收費。同時，研究完善
增值稅加計抵減政策，進一步支持生活服務業發展。擴大員工制家政企業免徵增值稅範圍。
　　會議指出，會議確定了促進社區養老服務業發展的措施：一是加大社區養老服務設施有效供
給。對老舊小區通過政府回購、租賃等補上養老設施欠帳。新建小區按規定建設的養老設施移交
政府後，要無償或低償用於社區養老服務。對企業、政府和事業單位騰退的用地、用房，適宜的
要優先用於社區養老服務。
　　二是放寬准入，引導社會力量廣泛參與社區養老服務。鼓勵發展具備全托、日托、上門服務
等綜合功能的社區養老機構，在房租、用水用電價格上給予政策優惠。依托「互聯網＋」提供「
點菜式」就近便捷養老服務，支持連鎖化、綜合化、品牌化運營。
　　三是按規定以財政補貼等方式，支持大範圍開展養老服務人員培訓，擴大普通高校、職業院
校這方面培養規模，加快建設素質優良的專業隊伍。
　　四是優化財政支持養老服務業發展的支出結構，相關資金更多用於支持社區養老服務。整合
高齡津貼、護理補貼等，集中補貼經濟困難高齡、失能老人長期照護費用。

＊鼓勵本科和職業院校開設家政服務專業＊

　　會議在已出台的促進家政服務業擴容提質政策基礎上，確定了以下新措施：一是鼓勵本科和
職業院校開設家政服務專業，對符合條件的家政類實訓基地等建設優先給予中央預算內投資支持
。開展「家政培訓提升行動」，大規模培訓家政服務人員包括靈活就業服務人員，所需資金按規
定從失業保險基金中列支。加強家政供需對接，拓展貧困地區人員就業渠道。
　　二是對家政企業進社區，其租賃場地不受用房性質限制；對招用就業困難人員或當年高校畢
業生並繳納社保的，給予社保補貼。鼓勵商業銀行探索對信用好的家政企業提供無抵押、無擔保
小額貸款。
　　三是提高家政服務標准化、規範化水平，實施包容審慎監管，加快建立崗前健康體檢、第三
方認證等制度，促進家政服務業健康可持續發展。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
生財有道29/05/2019
科技戰因禍得福 中芯國際迎難而上
生財有道29/05/2019
顧客忠誠足抗震 日清食品吃得安心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金