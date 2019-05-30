《經濟通通訊社３０日專訊》深圳市政府公布《深圳市新一代人工智能發展行動計劃（２０
１９－２０２３年）》提出，到２０２３年，建成２０家以上創新載體，培育２０家以上技術創
新能力處於國內領先水平的龍頭企業，打造１０個重點產業集群，人工智能核心產業規模突破
３００億元人民幣，帶動相關產業規模達到６０００億元人民幣。（ｃｔ）
30/05/2019 09:23
【大灣區】深圳將打造１０個人工智能產業群，產業規模破３００億
《經濟通通訊社３０日專訊》深圳市政府公布《深圳市新一代人工智能發展行動計劃（２０
１９－２０２３年）》提出，到２０２３年，建成２０家以上創新載體，培育２０家以上技術創
新能力處於國內領先水平的龍頭企業，打造１０個重點產業集群，人工智能核心產業規模突破
３００億元人民幣，帶動相關產業規模達到６０００億元人民幣。（ｃｔ）
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
|生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
|生財有道29/05/2019
科技戰因禍得福 中芯國際迎難而上
|生財有道29/05/2019
顧客忠誠足抗震 日清食品吃得安心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰