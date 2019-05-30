【大灣區】深圳將打造１０個人工智能產業群，產業規模破３００億

《經濟通通訊社３０日專訊》深圳市政府公布《深圳市新一代人工智能發展行動計劃（２０

１９－２０２３年）》提出，到２０２３年，建成２０家以上創新載體，培育２０家以上技術創

新能力處於國內領先水平的龍頭企業，打造１０個重點產業集群，人工智能核心產業規模突破

３００億元人民幣，帶動相關產業規模達到６０００億元人民幣。（ｃｔ）

