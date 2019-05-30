《經濟通通訊社３０日專訊》廣東省政府昨日（２９日）通過財政部深圳證券交易所政府債
券發行系統成功招標發行４７０﹒１３億元人民幣地方債，其中，發行粵港澳大灣區相關專項債
券１７５﹒１４億元，標誌２０１９年全國首批粵港澳大灣區建設地方政府專項債券正式落地。
（ｃｔ）
30/05/2019 08:20
【大灣區】廣東省政府在深交所發行粵港澳大灣區專項債券
《經濟通通訊社３０日專訊》廣東省政府昨日（２９日）通過財政部深圳證券交易所政府債
券發行系統成功招標發行４７０﹒１３億元人民幣地方債，其中，發行粵港澳大灣區相關專項債
券１７５﹒１４億元，標誌２０１９年全國首批粵港澳大灣區建設地方政府專項債券正式落地。
（ｃｔ）
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