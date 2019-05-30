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即市新聞

30/05/2019 09:05

《思前想後－郭思治》港股六月中料試２６４５４，回吐升幅三分二

　　《思前想後》５月份已近尾聲，直到目前一刻止計，本月大市之形態仍屬先高而後低，恆指
是由３日之高位３００８１點大幅急跌至２７日之低位２７１０５點，即月內之跌幅已達
２９７６點，由於恆指現時距高位頗遠，反之，相距低位極近，故整個大市即使能稍見喘定，但
技術上仍屬欲試底之格局，只是由於月內之跌幅已著實不少，故在技術略為超賣下，出現細幅度
之反彈。
　　但需要指出，一日恆指仍未能成功重越１０天線（約在２７５９８點）之前，任何形式之上
升均只屬「有波幅而無升幅，有反彈而無大升」之後抽市況而已。況且，中美貿易糾紛仍處不明
，加上美國正全力打壓華為，故在相關事件持續困擾下，投資者入市信心及意欲定必較審慎，即
買盤力度定必不足，故只要零碎的沽壓稍作主動，大市已可持續反覆尋底。

＊港股自３０２８０點開始回調仍延續＊
　
　　「五窮」已見應驗，而隨之而來的是「六絕」，由於５月之跌幅已深，故即使形勢持續偏淡
，惟估計６月之市勢即使再偏淡，但相信跌幅亦有限。但有一點需指出，以目前恆指於
２７２００點水平整固，如６月大市仍維持先高後低之弱態，則只要有約１０００點至１２００
點之下跌波幅，恆指已可進一步下試２６２００點至２６０００點，亦即是說，整個自４月１５
日高位３０２８０點開始之回調仍在延續中。

＊短炒勿過勇，中線部署只宜分段輕吸＊

　　前文已述多次，前中期升浪是始自去年１０月３０日之低位２４５４０點，至今年４月１５
日高位３０２８０點止計，大市經過２２周之中期反彈後，累積之升幅已達５７４０點。現由於
恆指已跌穿各組常用的平均移動線，故整個大市該已進入中期反彈後之正常調整中，如大市需回
調６至８周，則整個反覆欲試底之弱態，該會進一步延續至６月中。
　　至於跌幅方面，以升幅達５７４０點計，大市如需回調升幅之三分一，首個防線該為
２８３６６點，惟此據點早已失守；大市如需進一步回調升幅之二分一，則恆指當會進一步下試
２７４１０點，惟此據點亦同樣已失守；到最後，如大市需回調升幅之三分二，則恆指當會下試
２６４５４點之支持。
　　換句話說，一日恆指仍未能成功重越１０天線之前，技術上仍處反覆續試底之中，且只要６
月大市仍維持先高而後低之弱態，大市該有可能在６月中旬前進一步下試２６４５４點，因此，
目前任何短線炒作均不能過急及過勇，至於中線部署亦只宜採取分段輕吸之策略。
《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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