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30/05/2019 09:00

【貿易開戰】商務部：對原產日本、美國等進口聚苯硫醚反傾銷調查

　　《經濟通通訊社３０日專訊》商務部公告，對原產於日本、美國、韓國和馬來西亞的進口聚
苯硫醚進行反傾銷立案調查。產品英文名稱：Ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅｓｕｌｆｉｄｅ，簡
稱為ＰＰＳ，歸在《中華人民共和國進出口稅則》：３９１１９０００項下。本次調查通常應在
２０２０年５月３０日前結束，特殊情況下可延長至２０２０年１１月３０日。（ｃａ）

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