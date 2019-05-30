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30/05/2019 09:10

【聚焦人幣】周小川：人民幣匯率變化取決於供求關係對經濟有益

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川周三（２９日
）接受央視採訪時，談及人民幣滙率波動及中美貿易戰等問題。針對近期人民幣匯率的波動，周
小川表示，人民幣匯率的變化，是根據供求關係所調整的，不僅是沒有什麼太大的危害，還是對
經濟有好處的。
　　對中國來講，匯率改革好幾輪了，對外開放在逐步加大，匯率機制也更加完善，更加反映貨
幣的真實價值、反映供求關係，與此同時貨幣的好用程度或可自由使用的程度愈來愈高，世界上
願意接受使用人民幣做貿易、做投資、做儲備的國家會愈來愈多，所以，這是合適的，是一個正
向的相互作用。

＊共建「一帶一路」有助於產業鏈形成＊

　　對於中日雙方合作，周小川認為，隨著中日關係改善，兩國經貿關係得以升溫，中日第三方
市場合作進展備受關注，雙方也都展現出對第三方市場合作的期待與實力。他認為，在第三方市
場合作中，不管是複雜項目還是簡單項目都涉及行業、領域和國際協調，這需要政府間、企業間
以及國際組織間的交流互動，發揮各自特長。
　　周小川說，現在有愈來愈多的國家希望參與「一帶一路」建設，說明共建「一帶一路」有助
於產業鏈的形成。他強調，通過「一帶一路」框架下的第三方市場合作，把中日各個行業以及國
際組織的一些資源進行再配置，可以發揮更大的作用。（ｃａ）

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