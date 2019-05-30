《經濟通通訊社３０日專訊》商務部公告，對原產於歐盟和美國的進口四氯乙烯所適用的反
傾銷措施進行期終復審調查。根據商務部建議，國務院關稅稅則委員會決定，在反傾銷措施期終
復審調查期間，對原產於歐盟和美國的進口四氯乙烯繼續按照商務部２０１４年第３２號公告公
布的徵稅范圍和稅率徵收反傾銷稅。
本次復審的傾銷調查期為２０１８年１月１日至２０１８年１２月３１日，產業損害調查期
為２０１５年１月１日至２０１８年１２月３１日。（ｃａ）
30/05/2019 10:49
【貿易開戰】商務部：對原產歐盟和美國四氯乙烯反傾銷期終復審
《經濟通通訊社３０日專訊》商務部公告，對原產於歐盟和美國的進口四氯乙烯所適用的反
傾銷措施進行期終復審調查。根據商務部建議，國務院關稅稅則委員會決定，在反傾銷措施期終
復審調查期間，對原產於歐盟和美國的進口四氯乙烯繼續按照商務部２０１４年第３２號公告公
布的徵稅范圍和稅率徵收反傾銷稅。
本次復審的傾銷調查期為２０１８年１月１日至２０１８年１２月３１日，產業損害調查期
為２０１５年１月１日至２０１８年１２月３１日。（ｃａ）
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
|生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
|生財有道29/05/2019
科技戰因禍得福 中芯國際迎難而上
|生財有道29/05/2019
顧客忠誠足抗震 日清食品吃得安心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰