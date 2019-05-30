【貿易開戰】商務部：對原產歐盟和美國四氯乙烯反傾銷期終復審

《經濟通通訊社３０日專訊》商務部公告，對原產於歐盟和美國的進口四氯乙烯所適用的反

傾銷措施進行期終復審調查。根據商務部建議，國務院關稅稅則委員會決定，在反傾銷措施期終

復審調查期間，對原產於歐盟和美國的進口四氯乙烯繼續按照商務部２０１４年第３２號公告公

布的徵稅范圍和稅率徵收反傾銷稅。

本次復審的傾銷調查期為２０１８年１月１日至２０１８年１２月３１日，產業損害調查期

為２０１５年１月１日至２０１８年１２月３１日。（ｃａ）

