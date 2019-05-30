《經濟通通訊社３０日專訊》ＭＳＣＩ明晟半年度權重調整落幕，中國區研究主管魏震在接
受媒體採訪時表示，未來中國仍需解決以下准入問題，以使中國Ａ股在ＭＳＣＩ指數的權重超過
２０％。包括提供更多對沖和衍生品選擇、中國Ａ股的結算周期較短、滬深港通交易假期不同、
滬深港通缺乏有效的綜合帳戶機制。
明晟ＭＳＣＩ擴容在２８日收市後生效，將２６隻Ａ股新納入ＭＳＣＩ中國指數，當中１８
隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ。（ｃａ）
30/05/2019 11:46
【Ａ股外授】ＭＳＣＩ：Ａ股進一步擴容存四方面准入問題
《經濟通通訊社３０日專訊》ＭＳＣＩ明晟半年度權重調整落幕，中國區研究主管魏震在接
受媒體採訪時表示，未來中國仍需解決以下准入問題，以使中國Ａ股在ＭＳＣＩ指數的權重超過
２０％。包括提供更多對沖和衍生品選擇、中國Ａ股的結算周期較短、滬深港通交易假期不同、
滬深港通缺乏有效的綜合帳戶機制。
明晟ＭＳＣＩ擴容在２８日收市後生效，將２６隻Ａ股新納入ＭＳＣＩ中國指數，當中１８
隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ。（ｃａ）
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