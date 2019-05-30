【人行放水】消息稱人行今進行３００億逆回購，連續四日淨投放

《經濟通通訊社３０日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。人行已連續第四個交易日開展逆

回購，累計向市場淨投放４３００億元。（ａｃ）

