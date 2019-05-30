【人行放水】人行３００億逆回購利率持平，４日累投放４３００億

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，在開展中央國庫現金管理商業銀行定期存款操

作８００億元（人民幣．下同）的基礎上，今日進行的３００億元７天期逆回購中標利率持平，

為２﹒５５％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。人行已連續第四個交易日開展逆

回購，累計向市場淨投放４３００億元。（ａｃ）

