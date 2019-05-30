【華為風波】藍牙技術聯盟等三家行業協會恢復華為成員資格

《經濟通通訊社３０日專訊》繼ＳＤ記憶卡協會恢復華為的成員資格後，Ｗｉ－Ｆｉ聯盟、

藍牙技術聯盟和國際固態技術協會（ＪＥＤＥＣ）亦已恢復華為成員資格。現時在該等協會的官

網上，華為重新出現在成員名單之列。

據內媒《澎湃新聞》引述知情人士指，美國商務部將華為列入實體清單後，各協會暫停華為

成員資格，待有關情況梳理清楚確保沒有問題，便陸續恢復華為的成員資格。（ｅｙ）

