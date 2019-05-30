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30/05/2019 08:28

【華為風波】藍牙技術聯盟等三家行業協會恢復華為成員資格

　　《經濟通通訊社３０日專訊》繼ＳＤ記憶卡協會恢復華為的成員資格後，Ｗｉ－Ｆｉ聯盟、
藍牙技術聯盟和國際固態技術協會（ＪＥＤＥＣ）亦已恢復華為成員資格。現時在該等協會的官
網上，華為重新出現在成員名單之列。
　　據內媒《澎湃新聞》引述知情人士指，美國商務部將華為列入實體清單後，各協會暫停華為
成員資格，待有關情況梳理清楚確保沒有問題，便陸續恢復華為的成員資格。（ｅｙ）

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