《經濟通通訊社３０日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）接受包商銀行
接管組委託，自上周五（２４日）起託管包商銀行業務，託管期限１年。包商銀行被指嚴重信用
風險，負債接近８００億元人民幣，外界擔心建設銀行因「政治任務」而承擔重大風險。
建設銀行負責人對官媒表示，建設銀行受託擔任包商銀行的託管銀行，屬於正常市場行為，
按商業原則收取相關託管費用。建設銀行將按照接管組要求，運用全面主動風險管理體系和領先
的金融科技優勢，維護包商銀行的穩定經營，保護存款人和其他客戶合法權益。（ｅｙ）
30/05/2019 08:46
【接管包商】建行：託管包商屬正常市場行為，會收取託管費用
《經濟通通訊社３０日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）接受包商銀行
接管組委託，自上周五（２４日）起託管包商銀行業務，託管期限１年。包商銀行被指嚴重信用
風險，負債接近８００億元人民幣，外界擔心建設銀行因「政治任務」而承擔重大風險。
建設銀行負責人對官媒表示，建設銀行受託擔任包商銀行的託管銀行，屬於正常市場行為，
按商業原則收取相關託管費用。建設銀行將按照接管組要求，運用全面主動風險管理體系和領先
的金融科技優勢，維護包商銀行的穩定經營，保護存款人和其他客戶合法權益。（ｅｙ）
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