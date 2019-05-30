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即市新聞

30/05/2019 13:32

【華為風波】華為遭ＩＥＥＥ禁令，富瑞料５Ｇ推出時間或推遲

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美資投行富瑞（Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ）發表報告稱，國際專業
組織－電機電子工程師學會（ＩＥＥＥ）禁止華為員工參與旗下期刊的審閱及編輯過程，此舉將
阻礙華為獲取電信及計算技術的最新發展，下一步可能出現的情況是國際標準組織３ＧＰＰ的瓦
解，可能引致的結果是全球沒有統一的５Ｇ標準，５Ｇ標準延遲推出並涉及更高的成本。
　　以紐約為基地的ＩＥＥＥ周三（２９日）的聲明指，因遵守美國政府的規定，對華為旗下企
業及員工參與某些活動實施限制，而這些活動通常不向公眾開放，包括參與旗下刊物的審閱及編
輯過程。不過，受聘於華為的員工仍可繼續以個人會員、公司會員參與，並擁有投票權等權利。
此外，華為及其員工可繼續為ＩＥＥＥ標準協會的會員，包括獲得及行使會員投票權利，參加
ＩＥＥＥ標準發展會議、為制定標準提交新建議等。
　　富瑞稱，美國對華為實施出口禁令，目的是阻止華為購買前沿技術的部件建設５Ｇ、將華為
與任何領先研發來源阻隔以削弱其技術進步能力。盡管目前美國只針對華為，但該行相信美國很
可能會將限制擴大至其他中國科技企業。美國企業亦不大可能繼續參與３ＧＰＰ的５Ｇ發展工作
。因此令到５Ｇ標準最後版本－－Ｒ１６版本於明年３月推出的可能性變得渺茫。這可能帶來以
下結果：全球５Ｇ的推出嚴重推遲、中國開發其本身的５ＧＳＡ獨立組網方案、因規模較小及標
準分散導致更高的成本。
　　報告並指，假使中美最終能達貿易協議，對上述情況能否逆轉仍存懷疑，認為最好的情況是
華為可能買到非前沿技術的美國產品。（ｃａ）

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