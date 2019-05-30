【聚焦人幣】葡萄牙推介２０億人幣熊貓債，勢成歐元區首個發行國

《經濟通通訊社３０日專訊》上海清算所發布的一份文件顯示，葡萄牙正在推介２０億元人

民幣（２﹒８９億美元）的三年期熊貓債券，價格區間為３﹒９％－４﹒５％。葡萄牙計劃發行

５０億元熊貓債券，這是其中的一部分，中國銀行和匯豐控股幫助管理該交易。如果消息屬實，

葡萄牙或拋開奧地利和意大利，成為歐元區內第一個發行以人民幣計價債券的國家。（ｗｌ）

