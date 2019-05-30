【貿易開戰】中美女主播越洋對話，外交部：真理越辯越明

《經濟通通訊社３０日專訊》今日早上ＣＧＴＮ主播劉欣應約與霍士商業頻道女主播翠西列

根（Ｔｒｉｓｈ Ｒｅｇａｎ）就中美貿易等相關話題進行了一場對話。在長達１６分鐘的對話

中，雙方談及公平貿易、知識產權、關稅、中國發展中國家地位以及美方所謂的「國家資本主義

」等問題。

中國外交部發言人陸慷在外交部例行記者會上評論說，和大家一樣很關心，但這應該不是一

場辯論，而是兩位主持人的一個對話。他強調真理越辯越明，樂見中美各界人士開誠布公地進行

理智、冷靜的對話。（ｃａ）

