《經濟通通訊社３０日專訊》今日早上ＣＧＴＮ主播劉欣應約與霍士商業頻道女主播翠西列
根（Ｔｒｉｓｈ Ｒｅｇａｎ）就中美貿易等相關話題進行了一場對話。在長達１６分鐘的對話
中，雙方談及公平貿易、知識產權、關稅、中國發展中國家地位以及美方所謂的「國家資本主義
」等問題。
中國外交部發言人陸慷在外交部例行記者會上評論說，和大家一樣很關心，但這應該不是一
場辯論，而是兩位主持人的一個對話。他強調真理越辯越明，樂見中美各界人士開誠布公地進行
理智、冷靜的對話。（ｃａ）
30/05/2019 16:12
【貿易開戰】中美女主播越洋對話，外交部：真理越辯越明
《經濟通通訊社３０日專訊》今日早上ＣＧＴＮ主播劉欣應約與霍士商業頻道女主播翠西列
根（Ｔｒｉｓｈ Ｒｅｇａｎ）就中美貿易等相關話題進行了一場對話。在長達１６分鐘的對話
中，雙方談及公平貿易、知識產權、關稅、中國發展中國家地位以及美方所謂的「國家資本主義
」等問題。
中國外交部發言人陸慷在外交部例行記者會上評論說，和大家一樣很關心，但這應該不是一
場辯論，而是兩位主持人的一個對話。他強調真理越辯越明，樂見中美各界人士開誠布公地進行
理智、冷靜的對話。（ｃａ）
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