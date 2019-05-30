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即市新聞

30/05/2019 17:01

【聚焦人幣】瑞銀：若中美談判破裂人幣或破７，但料不高於７﹒３

　　《經濟通通訊社３０日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室今日發表報告稱，隨著中美貿易
衝突進一步升級，建議對人民幣多頭頭寸進行避險對沖，並將美元╱人民幣三個月和六個月預測
值由此前的均為６﹒７，分別上調至７﹒０和６﹒８；倘若美中貿易談判破裂，可能導致美元╱
人民幣升至７之上，但認為不會突破７﹒３。
　　報告指出，中美雙方似乎都不急於達成協議，未來一段時間不確定性可能居高不下，出現誤
判的風險也在上升：近期美國出台禁令，限制美國企業向中國電信設備製造商華為出售關鍵零組
件，使得美中貿易爭端進一步向縱深發展。
　　在此大環境下，為謹慎起見，該行在地區戰術資產配置（ＴＡＡ）中，結束了相對於美國投
資級信用債，加碼亞洲（日本除外）股票的策略，以待情況明朗化。與此同時，其焦點從資本利
得轉向獲取收益率。投資於新興亞洲智慧城市長期趨勢，例如智慧出行、ＩＴ安全、醫療保健科
技等，也有助於投資者免受短期貿易迷霧的干擾。

＊料人行年內還將降準１００－２００個基點＊

　　在亞洲經濟方面，瑞銀財富管理預期，在不確定性上升之際，政策寬鬆仍將持續。除台灣外
，整個亞洲今年內有望降息２５至７５個基點，中國央行還將降準１００至２００個基點。該行
將２０１９年中國ＧＤＰ增長預期從６﹒４％下調至６﹒２％。如果美中爭端進一步升級（美國
落實對剩餘３２５０億美元中國商品加徵關稅），則ＧＤＰ增速可能進一步降至６％以下。（ｗ
ｌ）

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