《經濟通通訊社３０日專訊》格力集團（深：０００６５１）擬以公開征集方式對外轉讓所
持格力電器１５％的股權，意向投資人至少有２５家。在５月２２日召開的意向投資人見面會上
，投資機構紛紛展示了自己的誠意和實力。
《財新》報道指，據接近珠海市政府的知情人士消息，珠海市國資委對股權受讓方初步設置
了篩選條件，財務投資者和惡意收購者被排除在外；投資機構可以聯合受讓１５％的股權，但受
讓方至多為兩家，且須為一致行動人。按目前安排，此次公開徵集轉讓將於７月正式開始。（ｃ
ａ）
30/05/2019 17:01
【格力易主】格力電器受讓人或不超兩家，聯合競購須為一致行動人
《經濟通通訊社３０日專訊》格力集團（深：０００６５１）擬以公開征集方式對外轉讓所
持格力電器１５％的股權，意向投資人至少有２５家。在５月２２日召開的意向投資人見面會上
，投資機構紛紛展示了自己的誠意和實力。
《財新》報道指，據接近珠海市政府的知情人士消息，珠海市國資委對股權受讓方初步設置
了篩選條件，財務投資者和惡意收購者被排除在外；投資機構可以聯合受讓１５％的股權，但受
讓方至多為兩家，且須為一致行動人。按目前安排，此次公開徵集轉讓將於７月正式開始。（ｃ
ａ）
|生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
|FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
|生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰