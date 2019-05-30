  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2019 17:01

【格力易主】格力電器受讓人或不超兩家，聯合競購須為一致行動人

　　《經濟通通訊社３０日專訊》格力集團（深：０００６５１）擬以公開征集方式對外轉讓所
持格力電器１５％的股權，意向投資人至少有２５家。在５月２２日召開的意向投資人見面會上
，投資機構紛紛展示了自己的誠意和實力。
　　《財新》報道指，據接近珠海市政府的知情人士消息，珠海市國資委對股權受讓方初步設置
了篩選條件，財務投資者和惡意收購者被排除在外；投資機構可以聯合受讓１５％的股權，但受
讓方至多為兩家，且須為一致行動人。按目前安排，此次公開徵集轉讓將於７月正式開始。（ｃ
ａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金