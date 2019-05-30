【格力易主】格力電器受讓人或不超兩家，聯合競購須為一致行動人

《經濟通通訊社３０日專訊》格力集團（深：０００６５１）擬以公開征集方式對外轉讓所

持格力電器１５％的股權，意向投資人至少有２５家。在５月２２日召開的意向投資人見面會上

，投資機構紛紛展示了自己的誠意和實力。

《財新》報道指，據接近珠海市政府的知情人士消息，珠海市國資委對股權受讓方初步設置

了篩選條件，財務投資者和惡意收購者被排除在外；投資機構可以聯合受讓１５％的股權，但受

讓方至多為兩家，且須為一致行動人。按目前安排，此次公開徵集轉讓將於７月正式開始。（ｃ

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