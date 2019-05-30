《經濟通通訊社３０日專訊》捷克央行周四在一份電郵聲明中稱，雖然央行現時未投資於人
民幣，但正在持續密切關注中國市場，認為人民幣目前是個投資機會，而不是一種儲備貨幣。因
此，央行已經做出決定允許其未來進行投資，並使用人民幣作為儲備貨幣，為外匯儲備提供又一
條投資渠道。
據了解，捷克央行的外儲主要是歐元，美元佔２３％，３月外儲規模為１２７３﹒４億歐元
。（ｃａ）
30/05/2019 17:40
【聚焦人幣】捷克央行允許未來使用人民幣作為儲備貨幣
《經濟通通訊社３０日專訊》捷克央行周四在一份電郵聲明中稱，雖然央行現時未投資於人
民幣，但正在持續密切關注中國市場，認為人民幣目前是個投資機會，而不是一種儲備貨幣。因
此，央行已經做出決定允許其未來進行投資，並使用人民幣作為儲備貨幣，為外匯儲備提供又一
條投資渠道。
據了解，捷克央行的外儲主要是歐元，美元佔２３％，３月外儲規模為１２７３﹒４億歐元
。（ｃａ）
|生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
|FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
|生財有道29/05/2019
【人氣新股】太興招股主板上市 入場費約3838元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰