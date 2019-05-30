【聚焦人幣】捷克央行允許未來使用人民幣作為儲備貨幣

《經濟通通訊社３０日專訊》捷克央行周四在一份電郵聲明中稱，雖然央行現時未投資於人

民幣，但正在持續密切關注中國市場，認為人民幣目前是個投資機會，而不是一種儲備貨幣。因

此，央行已經做出決定允許其未來進行投資，並使用人民幣作為儲備貨幣，為外匯儲備提供又一

條投資渠道。

據了解，捷克央行的外儲主要是歐元，美元佔２３％，３月外儲規模為１２７３﹒４億歐元

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