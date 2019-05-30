【貿易開戰】美對中國觸控移動設備等發起３３７調查，聯想涉案

《經濟通通訊社３０日專訊》商務部貿易救濟調查局公布，２０１９年５月２２日，美國

Ｎｅｏｄｒｏｎ公司依據《美國１９３０年關稅法》第３３７節規定，向美國國際貿易委員會（

ＩＴＣ）提出申請，指控對美出口、在美進口和在美銷售的觸控移動設備、計算機及其組件侵犯

其專利權，請求ＩＴＣ發起３３７調查，並發布有限排除令和禁止令。中國聯想集團

（００９９２）涉案。（ｗｌ）

