【ＦＯＣＵＳ】中美女主播過招，＜人日＞評論頻升級

【ＦＯＣＵＳ】被稱作「史無前例」的中美女主播辯論周四（３０日）早上隔空進行，代表

美方的Ｔｒｉｓｈ Ｒｅｇａｎ所在的「Ｆｏｘ系」正正是侵侵的最愛頻道。她在舌戰作結時放

言，「沒人想要貿易戰，但我們必須仔細考慮後續步驟（ｗｅ ｈａｖｅ ｔｏ ｔｈｉｎｋ

ｃａｒｅｆｕｌｌｙ ａｂｏｕｔ ｎｅｘｔ ｓｔｅｐｓ」」；代表中方的「央視系」劉欣，

其後就形容Ｒｅｇａｎ是侵侵的代言人。

中美互嗆由外交界延燒至傳媒界，《人民日報》周三（２９日）評論中一句「勿謂言之不預

」，更引發北京正醞釀對美終極反擊的猜想。全球最大對沖基金橋水（Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ

）的創始人達利奧（Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ）就警告，中美衝突風險遠不止於貿易戰。



＊互嗆由外交界延燒傳媒界＊



早前在推特上數次交鋒的Ｔｒｉｓｈ Ｒｅｇａｎ和劉欣，分別來自Ｆｏｘ商業頻道和中國

國際電視台（ＣＧＴＮ）。歷時２０餘分鐘的辯論儘管被評論為更像一場「Ｑ＆Ａ問答」，但也

不乏火花。

面對Ｒｅｇａｎ質疑「中國竊取知識產權」、「若美國要求華為交出全部技術是否可行」、

「中國這個全球第二經濟體何時停止借貸」、「如何定義國家資本主義」等；劉欣指，「中國政

府已明確表態，除非美國尊重談判小組，否則達成協議的可能性不大」、「如果雙方以互惠互利

、相互學習為目的，付錢買別人的知識產權就沒有任何問題」、「許多美國公司都涉足中國且盈

利豐厚，絕大多數公司都計劃留下並開拓市場」、「中國想要長大，但不要忘記，我們有１４億

人口，是美國人口的三倍多」、「中國奉行有中國特色的社會主義，並讓市場在資源配置中佔主

導地位」，她並指，取消對華關稅是個好主意。

中國外交部早在辯論開始前，就公開為此「賣廣告」指真理愈辯愈明，若聯想《人民日報》

連日就中美貿易戰發聲，如同１９６３年中國與蘇聯攤牌前的「九評蘇共」，坊間猜測北京對華

盛頓的終極大招即將揭盅。



＊「勿謂言之不預」引猜測＊



有外媒總結《人民日報》自去年１２月至周三的有關中美貿易戰評論經歷４個階段：一，相

當樂觀；二，重新評估；三，直指其謬；四，美國必敗。

其舉例稱，去年１２月３日，《人民日報》評論題為＜共同推動中美關系健康穩定發展＞；

進入今年５月，先是＜「美國吃虧論」可以休矣＞、＜美方「加徵關稅有利論」可以休矣＞、＜

「中國退步論」可以休矣＞等一連串反駁；之後自上周起，評論論調再轉向，＜國際秩序不容任

性妄為 無視規則必失敗＞、＜玩弄強權注定失道寡助，唯我獨尊必將失敗＞、＜難道非要撞了

南牆才回頭 一意孤行必將失敗＞等。

其中，周四（３０日）一篇＜美方不要低估中方反制能力＞的檄文，再現「勿謂言之不預」

７個字，被翻查指之前使用此字眼都涉及戰爭，包括１９６２年中印邊界戰爭、１９６９年珍寶

島戰爭、１９７９年對越自衛反擊戰。

達利奧警告，中美衝突可能延伸到企業、技術、資本市場、軍隊、意識形態等等。而下周大

大出訪俄羅斯有何「料」到，將是一個絕佳觀察點。（經濟通通訊社 俞瑾）

