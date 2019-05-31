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即市新聞

31/05/2019 15:21

《陸言堂－陳永陸》港股短期大跌空間不大，日照港裕廊值得認購

　　《陸言堂》本周中港股市的走勢，表現較美股為佳，或者因為中港股市已先行下跌，並已反
映了所有關於貿易戰的利淡因素。事實上，雖然現在市場看淡中美可以就貿易問題短期達成協議
之可能，可是如果大家相信，中美暫時都不能擺脫對方，那麼中美要達成協議，其實仍然是「順
利成章」，只是誰最終可以得到更多的好處，而現在就是雙方作出最後角力之時間，但由於這些
角力已令中港股市顯著下跌，相反美股的跌幅較為溫和，所以美股現在有追跌的現象，亦屬正常

　
　　故此，港股短期再大跌的空間不大，但仍然維持上周的想法，就是要重上２８０００點，可
能要等中美之間，真的可以達成協議才可，又或者要等下月兩國元首會面後，可以達成一些實質
的結論，重新給予市場信心，中港股市才可以真正的否極泰來。
　
＊日照港裕廊值得認購＊
　
　　雖然港股的氣氛仍然未回復，但幸好的是新股市場未受影響，其中中國糧食及木片進口港日
照港裕廊（０６１１７）正在招股，每股招股價介乎１﹒３７元至１﹒５１元，並發行４億股Ｈ
股，其中９０％，即３﹒６億股將作國際發售，餘下１０％，即４０００萬股作公開發售，集資
額介乎５﹒４８億至６﹒０４億元。日照港裕廊集資所得約７０％用於收購泊位、約２０％用於
泊位採購及機器，餘下約１０％用於營運資金及一般企業用途。公司今次引入３名基礎投資者，
合共認購約２億股。中遠海運物流香港、兌礦香港及上海谷匯分別認購１﹒０５９９億股、
５０００萬股及４４００萬股。
　
　　如果按２０１８年吞吐量計，日照港裕廊為中國最大的糧食及木片進口港，２０１１年成立
至２０１７年，日照港裕廊的整體吞吐量翻番，年復合增長率高達１４﹒２％，雖然去年大豆受
中美貿易戰影響，全國入口量有所下跌，但旗下泊位的的大豆吞吐量是有上升，因客戶增加從巴
西入口，同時尋求從新興市場入口，故貿易戰對他們的影響有限。另外，公司的吞吐量為
２５９０萬噸，已超過設計吞吐量，所以公司計劃增建西６＃泊位，而建造和開發需要８個月時
間完工，投資回報期約只需６﹒５年。
　
　　日照港裕廊於２０１６年至２０１８年的溢利，分別為７８４０萬元（人民幣．下同）、
１﹒２７億元及１﹒４９億元，在去年中國的進出口業如此不明朗下，仍然可以錄得不錯的增長
，反映出公司的底子相當不錯，故此值得認購。《獨立股評人　陳永陸》

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