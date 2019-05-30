《陶冬天下－陶冬》市場動盪下的危與機

《陶冬天下》去年全球風險資產市場異常動盪，從１月份１０年一遇的牛市，到１１月份

５０年一遇的熊市，投資者身上血跡斑斑。美國聯儲不斷加息，中國人民銀行去槓桿、嚴監管，

連歐洲央行也停止ＱＥ甚至揚言加息；中美貿易糾紛發展到全方位的貿易戰，美國單方面撕毀與

伊朗的核協議，美朝峰會高調出場狼狽收場，英國脫歐談判了無進展，新興市場貨幣一再爆出危

機。



這是慘淡的一年，９３％的大資產種類最後都以損手收場，上次出現如此慘淡的市況發生於

１９０１年。不僅做多輸大錢，看空也一樣輸大錢。聯儲、人民銀行和ＥＣＢ的政策均出現極大

幅的變更，地緣政治左搖右擺。不僅小投資者很受傷，機構投資者一樣虧損累累，對沖基金更有

一批被迫關門大吉。



市場動盪，是２０１８年的關鍵字。



筆者有一位朋友，卻在極度困難的市況下，取得了１６％的投資回報。平時拿到１６％的年

回報就是不錯的，在２０１８年有此成就要用驕人來形容。他到底有甚麼法寶出奇制勝呢？無他

，做ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ，市場情緒高漲前買多ｖｏｌ的期權，當市場進入恐慌前沽空ｖｏｌ

期權，這招在去年出奇地管用。



２０１８年，各大央行先後開始退出量化寬鬆政策，不僅流動性出現重大轉向，央行對市場

的單邊護航也消失了，連續十年的ＱＥ行情步入尾聲。同時，戰後一直維持的中間偏左偏右政黨

輪流執政的政治局面受到衝擊，極右政治勢力給不少國家的政局帶來動盪。最後，特朗普政府一

意孤行單邊政治、長臂管轄、貿易制裁，令全球經濟蒙上巨大的陰影。這些導致投資者情緒大幅

搖擺，市場價格十分波動。



在２０１９年，美中歐三大央行的政策基調由「收」轉向「放」，使得國債利率走低，資金

成本下降，市場不需要倉促地去槓桿，不少人甚至加大了槓桿投資比例，總體而言今年的投資形

勢好過去年，投資氣氛也有改善。



但是除了流動性之外，２０１９年的形勢其實與２０１８年差不多。央行一樣摸著石頭過河

，特朗普一樣大打出手，政局一樣意外頻出，地緣政治一樣變幻莫測。另外一個不同就是經濟增

長的前景。去年增長前景一片看好，今年則全世界的增長速度同時放緩，發達國家通脹預期持續

回落。



如此的環境下，市場動盪仍然是２０１９年的關鍵字。流動性與基本面拉鋸，貿易糾紛與地

緣政治製造突發性事件，大升與暴跌共存，危險與機會共舞。



在不確定性因素眾多，投資者情緒起伏跌宕的時代，ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ成為一個好的對

沖手段。以恐慌指數為例，今年多數時候在充沛的流動性支持下，ＶＩＸ經常性地在歷史低位爬

行，但是突發性事件和出人意外的數據又帶來間歇性的飆升。趁市場情緒大幅波動而低買高拋

ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ產品，既是對沖風險的需要，也成為市場投機的一種手段。



由於貨幣政策已經走出ＱＥ年代的單邊護航，經濟前景又十分不明朗，加上地緣政治變幻莫

測，市場動盪變得常態化。如何在大起大落的投資氣氛中趨利避害，這是一門新的功課。

《陶冬》



＊ 本文原載於今週刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

