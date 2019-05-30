《日入而息》安踏遭沽空機構狙擊，貿戰處僵局，港股跌１２０點

《今天重點》﹡安踏（２０２０）遭沽空機構「殺人鯨」狙擊，質疑其企業管治

﹡證監會正調查多間虛擬貨幣交易所和ＩＣＯ發行人

﹡陳茂波稱會與保險業界共同提升市民退休保障

﹡大摩行政總裁料貿易戰不至於會令股市崩盤；中美女主播越洋對話，外交部

：真理愈辯愈明；商務部料重大原則中方不讓步，達成協議美方需拿誠意；

回應會否限制蘋果：保護所有在華外企合法權益；高盛料若中國限制稀土出

口顯示貿易談判進展不順利；被問外企正考慮離開中國，外交部指外商投資

熱情不減；美對中國觸控移動設備等發起３３７調查，聯想涉案

﹡立法會保安事務委員會周六加開會議討論修訂逃犯條例



《即日市況》﹡資金湧債市避險，港股全日跌１２０點報２７１１４，成交７６４億



《深滬股市》﹡權重銀行股護盤，滬綜指全日跌幅收窄至０﹒３１％



《美元匯價》﹡避險日圓受捧，１１０以上可做空美元；歐元最新報１﹒１１３７╱

１１３８，日圓最新報１０９﹒７０╱７３



《公司業績》﹡天鴿互動（０１９８０）首季度純利跌２２％至７７７８萬人民幣

﹡李氏大藥廠（００９５０）首季溢利跌３３％，料未來數季度仍充滿挑戰



《公司資訊》﹡中國之信（０８２６５）合作成立能源行業投資基金

﹡騰訊雲計算公司再擴業務版圖，新增銷售醫療器械業務

﹡奧思集團（０１１６１）於未來增約３間新店，冀拓定位相符的新業務

﹡高科橋（０８４６５）申請轉往主板上市

﹡屈臣氏與資生堂達成三年合作計劃，攜手研發創新美容產品

﹡中國聯通與三一重工簽署戰略合作協議

﹡邁博藥業（０２１８１）暗盤報１﹒４５元，低招股價逾３％

﹡方達（０１５２１）首掛收３﹒３５元，高招股價近半成

﹡貿易通（００５３６）料ＶＳＨＩＰ今推空運報價，陸路服務第三季分階段

推

﹡日照港裕廊（０６１１７）明日招股，入場費３０５０﹒４３元；客戶轉至

進口巴西等大豆，貿戰影響有限

﹡中行（０３９８８）批准聘任鄭國雨為副行長

﹡有線寬頻（０１０９７）料不會天價競投「英超」，不排除發展合拍劇；供

股餘額由大股東承擔，約半金額用作優化媒體內容；發展大灣區步伐清晰，

與中移動合作更有發展空間

﹡招商證券司因錯誤處理客戶款項遭證監會罰款５００萬元

﹡保誠（０２３７８）推健康保險家庭優惠，回贈高達首四個月保費

﹡港鐵（０００６６）為英國ＳＷＲ撥備４﹒３億元於綜合損益表，反映財務

不利因素

﹡標普指不會因民行（０１９８８）發行資本債而調升其評級



《國企紅籌》﹡中核（０２３０２）更換執行董事及行政總裁

﹡光大國際（００２５７）收購玉林市垃圾發電項目，投資５﹒７億人幣



《神州民企》﹡吉利汽車（００１７５）發布首款氫燃料電池巴士

﹡安踏（０２０２０）遭沽空機構「殺人鯨」狙擊，質疑其企業管治

﹡花樣年（０１７７７）今日起委任柯卡生、張惠明及陳新禹為執行董事

﹡金山軟件（０３８８８）料建議分拆不需要股東批准

﹡琥珀能源（０００９０）建議將公司中文名稱更改為「普星潔能」



《中國要聞》﹡中汽協表示氫燃料汽車產業化尚需時日，目前討論過火

﹡深圳將打造１０個人工智能產業群，產業規模破３００億

﹡人行易綱稱確保國有大行小微企業貸款餘額增３０％以上

﹡內地第三家銀行子公司交銀理財獲批開業落戶上海

﹡商務部表示對原產歐盟和美國四氯乙烯反傾銷期終復審；料豬肉價格平穩，

蔬菜水果價格回落

﹡中證監閻慶民稱鼓勵金融機構在京津冀協同發展；稱推進大和證券、貝萊德

基金等在京設投資機構；稱探索科轉板，把技術專利轉化成應用生產力；稱

有序實施股票質押、債券違約等風險化解工作

﹡潮州開展打擊非法開採稀土專項行動，為期三個月

﹡上海成立國資國企改革工作推進領導小組

﹡能源局料積極推進平價上網，規範補貼項目競爭配置

﹡大摩行政總裁料貿易戰不至於會令股市崩盤；中美女主播越洋對話，外交部

：真理愈辯愈明；商務部料重大原則中方不讓步，達成協議美方需拿誠意；

回應會否限制蘋果：保護所有在華外企合法權益；高盛料若中國限制稀土出

口顯示貿易談判進展不順利；被問外企正考慮離開中國，外交部指外商投資

熱情不減；美對中國觸控移動設備等發起３３７調查，聯想涉案

﹡滕家偉料上期所今年對橡膠品種扶持預算達１﹒０６億

﹡人幣兌一美元即期收升４９點子，報６﹒９０５１；瑞銀料若中美談判破裂

人幣或破７，但料不高於７﹒３

﹡內地加快推進白酒質量安全追溯體系建設

﹡粵港澳共建世界級機場群，旅客吞吐逾２億人次

﹡華泰保險料去年提供保險保障超５０００億元

﹡格力電器受讓人或不超兩家，聯合競購須為一致行動人



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１０３８２﹒９９點



《其他消息》﹡證監會正調查多間虛擬貨幣交易所和ＩＣＯ發行人

﹡ｌｉｖｉ料已收到來自不同行業的第三方合作邀請；會提供較高存款利率，

惟不會作掠奪性競爭；王瀾出任虛擬銀行ｌｉｖｉ行政總裁

﹡劉怡翔冀中美盡快達成協議，各國維持多邊貿易主義

﹡鄭若驊無申報丈夫新購物業，稱無實際利益

﹡建制派聯署，要求提高修例中的移交門檻

﹡６國１５名議員聯署呼籲港府撤回修例

﹡陳茂波稱會與保險業界共同提升市民退休保障

﹡李澤楷稱亞洲正面臨人口老化等問題，保險業具增長潛力

﹡葉劉淑儀稱移交門檻３年已夠，若政府提高至７年或不投票

﹡匯豐黃碧娟稱大灣區不能忽視，將重點發展珠三角；匯豐梁兆基稱中美貿易

戰將令大灣區角色更重要

﹡地盤紮鐵主管指禮頓工程師指示在不合規下繼續扭鋼筋

﹡深股通額度全日流走７億元；滬股通額度全日用３﹒４億元，陸股通續賣出

８億元Ａ股

﹡萊坊料受累貿易戰等因素，下半年樓價或調整不逾５％；今年內地一線城市

樓價升約２％，深圳樓價十年內追及香港

﹡立法會保安事務委員會周六加開會議討論修訂逃犯條例；保安局將於傍晚見

傳媒，料談及接納建制派之建議

﹡英國財相警告保守黨黨魁候選人勿試圖硬脫歐

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