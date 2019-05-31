《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１６９．８８ 升 ４３．４７點╱０．１７％
標普５００ ２７８８．８６ 升 ５．８４點╱０．２１％
納斯達克 ７５６７．７２ 升 ２０．４１點╱０．２７％
倫敦富時１００ ７２１８．１６ 升 ３２．８６點╱０．４６％
法蘭克福ＤＡＸ １１９０２．０８ 升 ６４．２７點╱０．５４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２４８．９１ 升 ２６．７９點╱０．５１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．６０，歐元兌美元１．１１３５
31/05/2019 07:46
《日出而作》道指彈４３點，油價挫金價創兩周高，美十年期債息跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１６９．８８ 升 ４３．４７點╱０．１７％
標普５００ ２７８８．８６ 升 ５．８４點╱０．２１％
納斯達克 ７５６７．７２ 升 ２０．４１點╱０．２７％
倫敦富時１００ ７２１８．１６ 升 ３２．８６點╱０．４６％
法蘭克福ＤＡＸ １１９０２．０８ 升 ６４．２７點╱０．５４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２４８．９１ 升 ２６．７９點╱０．５１％
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