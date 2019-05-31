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即市新聞

31/05/2019 07:50

《油金掠影》原油庫存降幅少油價挫４％，數據提振減息預期金價升

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國原油庫存降幅小於預期，加上市場擔心中美貿易戰會導致
全球經濟放緩，油價周四（３０日）重挫近４％至兩個多月低位。
　　布蘭特７月原油期貨跌２﹒５８美元，收報每桶６６﹒８７美元，跌幅３﹒７％，創自近３
月中以來最低位。紐約７月原油期貨跌２﹒２２美元，收報每桶５６﹒５９美元，跌幅
３﹒８％，創自近３月初以來最低位。本月布油和紐油有望分別挫約８％和１１％，是近五個月
來首次單月下跌。
　　美國能源資料協會（ＥＩＡ）表示，上周美國原油庫存減少近３０萬桶，不及預估減少９０
萬桶，也遠低於美國石油學會（ＡＰＩ）上日晚公布預估減少５３０萬桶。
　　上周原油庫存下降，從２０１７年７月來最高水平略有回落，但仍達４﹒７６５億桶，較近
五年平均水平高出約５％。
　　有中國高級外交官將華盛頓的貿易行動，比作赤裸裸的經濟恐怖主義。而美國就加強對伊朗
主要收入來源的制裁，伊朗５月原油出口量降至每日約４０萬桶，不到４月水平的一半。伊朗石
油出口量需要達到至少每日１５０萬至２００萬桶，才能實現收支平衡。

＊鈀金觸及月內最高位１３８０﹒７５美元＊

　　經濟數據顯示美國通脹壓力緩解，提振美國聯儲局將進一步減息的預期，黃金周四擺脫美元
走強帶來的阻力，觸及近兩周高位。
　　現貨金漲０﹒７％至１２８８﹒０３美元，稍早曾觸及１２８８﹒８７美元高位，是自５月
中以來最高，不過早段亦曾跌至本月中以來１２７４﹒４４美元最低位。美國期金收高
０﹒５％，報１２８７﹒１美元。
　　雖然經濟數據顯示美國第一季國內生產總值（ＧＤＰ）增長強勁，但聯儲局看重的通脹指標
上季度增長１％，而不是之前公布的１﹒３％。４月製造業、零售業、住宅銷售和出口亦出現下
滑。聯儲局下月會議或會對上季強勁的經濟增長不以為意，轉而關注疲弱的國內需求和通脹。
　　金價盤初亦擺脫美元走強帶來的壓力，美元兌一籃子主要貨幣徘徊在離兩年高位不遠的水平

　　全球最大黃金上市基金ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　Ｔｒｕｓｔ上日持金量增加０﹒５％至
７４０﹒８６噸。
　　其他貴金屬方面，鈀金漲１﹒３％，報１３６６﹒５１美元，曾觸及本月以來最高位
１３８０﹒７５美元。鉑金微漲０﹒６％，報７９６﹒２５美元，此前曾跌至２月中以來最低位
７８４﹒４２美元。現貨白銀漲０﹒７％，至１４﹒５２美元。（ａｌ）

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