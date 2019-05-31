《油金掠影》原油庫存降幅少油價挫４％，數據提振減息預期金價升

《經濟通通訊社３１日專訊》美國原油庫存降幅小於預期，加上市場擔心中美貿易戰會導致

全球經濟放緩，油價周四（３０日）重挫近４％至兩個多月低位。

布蘭特７月原油期貨跌２﹒５８美元，收報每桶６６﹒８７美元，跌幅３﹒７％，創自近３

月中以來最低位。紐約７月原油期貨跌２﹒２２美元，收報每桶５６﹒５９美元，跌幅

３﹒８％，創自近３月初以來最低位。本月布油和紐油有望分別挫約８％和１１％，是近五個月

來首次單月下跌。

美國能源資料協會（ＥＩＡ）表示，上周美國原油庫存減少近３０萬桶，不及預估減少９０

萬桶，也遠低於美國石油學會（ＡＰＩ）上日晚公布預估減少５３０萬桶。

上周原油庫存下降，從２０１７年７月來最高水平略有回落，但仍達４﹒７６５億桶，較近

五年平均水平高出約５％。

有中國高級外交官將華盛頓的貿易行動，比作赤裸裸的經濟恐怖主義。而美國就加強對伊朗

主要收入來源的制裁，伊朗５月原油出口量降至每日約４０萬桶，不到４月水平的一半。伊朗石

油出口量需要達到至少每日１５０萬至２００萬桶，才能實現收支平衡。



＊鈀金觸及月內最高位１３８０﹒７５美元＊



經濟數據顯示美國通脹壓力緩解，提振美國聯儲局將進一步減息的預期，黃金周四擺脫美元

走強帶來的阻力，觸及近兩周高位。

現貨金漲０﹒７％至１２８８﹒０３美元，稍早曾觸及１２８８﹒８７美元高位，是自５月

中以來最高，不過早段亦曾跌至本月中以來１２７４﹒４４美元最低位。美國期金收高

０﹒５％，報１２８７﹒１美元。

雖然經濟數據顯示美國第一季國內生產總值（ＧＤＰ）增長強勁，但聯儲局看重的通脹指標

上季度增長１％，而不是之前公布的１﹒３％。４月製造業、零售業、住宅銷售和出口亦出現下

滑。聯儲局下月會議或會對上季強勁的經濟增長不以為意，轉而關注疲弱的國內需求和通脹。

金價盤初亦擺脫美元走強帶來的壓力，美元兌一籃子主要貨幣徘徊在離兩年高位不遠的水平

。

全球最大黃金上市基金ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ上日持金量增加０﹒５％至

７４０﹒８６噸。

其他貴金屬方面，鈀金漲１﹒３％，報１３６６﹒５１美元，曾觸及本月以來最高位

１３８０﹒７５美元。鉑金微漲０﹒６％，報７９６﹒２５美元，此前曾跌至２月中以來最低位

７８４﹒４２美元。現貨白銀漲０﹒７％，至１４﹒５２美元。（ａｌ）

