《窩輪匯智－劉嘉輝》開啟窩輪「隨意門」

《窩輪匯智》上周提到波動市況下的窩輪策略，結果「五窮月」累計跌９％，兩萬七亦告失

守，相信有以認沽證部署的朋友，理應錄得不俗回報。踏入６月份，市場關注美國息口走勢及

２０國集團峰會會否有啟示，面對眾多不明朗因素，輪證部署又該注意甚麼？

貿易戰結果無人知曉，預先制定出入市位置，預定止賺及止蝕位置特別重要，其次就是找出

合適的產品。

就以騰訊（００７００）的表現為例，股價自４００元回落以來，在一個月之內連環失守眾

多如５０天、１００天線及２５０天線移動平均線，特別是在５月中即業績後失守３７０元位置

，沽壓顯著加大並展開新一輪急跌行情，至近日跌至３２０元方有初步支持。

若我們有一道「隨意門」，可回到股價未跌之前，我們該用甚麼條款的認沽證，方能將回報

最大化？

從以上的走勢可見，投資者若有預早鎖定不同的技術支持位置，待股價正式出現突破，方才

出擊買入一些高槓桿的輕微價外短身認沽證，由於正股短時間的跌幅很急，令其價外變為價內的

機會急增，這類產品的回報亦會相當有爆炸性。以這類高槓桿證入場，另一個特點是輪價較低，

即使看錯市股價反彈，損失亦會較細，但正因如此，投資者要有心理準備，於最壞情況下投資者

可能損失全部本金，但不至於要補倉。

展望未來，現時股價於３２０元整固的狀態，若認為其後或有新一輪的突破，當然可參考以

上的策略，待破位時以進取產品短炒。相反，若認為股價累計已跌了不少，短期急大幅波動的機

會減少的話，則不宜以上述的短期價外產品坐倉，因為時間值及波幅的損失未必能以正股的股價

變動來彌補。取而代之，則可將戰線拉長，部署坐一段中線走勢，以行使價較貼及年期中長產品

應市。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

