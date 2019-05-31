《外地經濟》美國將對從墨西哥進口的所有商品加徵５％關稅

《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統特朗普在推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）上發文表示，由下

月１０日起，將對從墨西哥進口的所有商品加徵５％關稅，直至非法移民者不再經由墨西哥湧入

美國。他續言，有關關稅將逐步增加，直至非法移民問題得到糾正為止。

特朗普在白宮發布的一份聲明中表示，於今年１０月１日，該關稅可能會逐步提高至

２５％。（ｍｗ）

