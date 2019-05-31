《經濟通通訊社３１日專訊》據外電引述消息人士指出，亞馬遜（Ａｍａｚｏｎ）有意斥資
最多３０億美元，向Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ及Ｓｐｒｉｎｔ收購預繳無線電話服務商Ｂｏｏｓｔ
Ｍｏｂｉｌｅ。
其中一位知情人士表示，亞馬遜正考慮以附加批發交易形式收購Ｂｏｏｓｔ，有關舉動令亞
馬遜可以繼續以低價使用Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ無線網絡最少６年。另外，亞馬遜亦有意願，收買上
述兩間流動通訊商擬售的頻譜。（ｍｗ）
31/05/2019 09:02
【外企動向】亞馬遜擬斥３０億美元收購Ｂｏｏｓｔ Ｍｏｂｉｌｅ
《經濟通通訊社３１日專訊》據外電引述消息人士指出，亞馬遜（Ａｍａｚｏｎ）有意斥資
最多３０億美元，向Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ及Ｓｐｒｉｎｔ收購預繳無線電話服務商Ｂｏｏｓｔ
Ｍｏｂｉｌｅ。
其中一位知情人士表示，亞馬遜正考慮以附加批發交易形式收購Ｂｏｏｓｔ，有關舉動令亞
馬遜可以繼續以低價使用Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ無線網絡最少６年。另外，亞馬遜亦有意願，收買上
述兩間流動通訊商擬售的頻譜。（ｍｗ）
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