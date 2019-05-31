【外企動向】亞馬遜擬斥３０億美元收購Ｂｏｏｓｔ　Ｍｏｂｉｌｅ

《經濟通通訊社３１日專訊》據外電引述消息人士指出，亞馬遜（Ａｍａｚｏｎ）有意斥資

最多３０億美元，向Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ及Ｓｐｒｉｎｔ收購預繳無線電話服務商Ｂｏｏｓｔ

Ｍｏｂｉｌｅ。

其中一位知情人士表示，亞馬遜正考慮以附加批發交易形式收購Ｂｏｏｓｔ，有關舉動令亞

馬遜可以繼續以低價使用Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ無線網絡最少６年。另外，亞馬遜亦有意願，收買上

述兩間流動通訊商擬售的頻譜。（ｍｗ）

