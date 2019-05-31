《專家之言－麥嘉嘉》環球經濟前景未明朗，長建息率吸引具防守性

《專家之言》中美貿易戰升級後，人民幣貶值速度加快，引發市場憂慮，內地官員開腔托人

民幣匯價。央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清指出，５月以來人民幣貶值的主要原因，是美國

政府單方面宣布加徵關稅，中國從來沒有採取過以人民幣貶值的做法來應對貿易方面的衝突，人

民幣滙率短期波動是正常的。

長期來看，中國經濟基本面決定了人民幣不可能持續貶值，投機沽空人民幣必然遭受巨大損

失。另外，人民銀行行長易綱表示，對保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定充滿信心。人

民幣貶值預期有所緩和，反映出監管維穩效果開始顯現。



＊中美貿戰帶動避險情緒，投資者轉捧長債＊



中美貿易戰可能是持久戰，投資者的風險胃納下降，避險情緒升溫，紛紛追捧長債，令美國

１０年期債息跌至低於３個月期債息，美國債息倒掛的經濟衰退警號再次響起。早前美國公佈５

月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值跌至５０﹒６，是近１０年低位，４月終值

是５２﹒６。此外，多個國家包括日本、歐元區的ＰＭＩ表現皆不如預期。環球經濟展望持續變

得更不明朗，投資者資金湧去避險資產，例如主權債券。



＊長建上市２２年以來派息連年均錄得增長＊



個股方面，長建（０１０３８）主要發展、投資及經營基建業務，分布在香港、中國、英國

、歐洲、澳洲、荷蘭、紐西蘭及北美洲。截至去年１２月底止年度，純利為１０４﹒４３億元，

升１﹒８％，每股溢利４﹒１４元，末期息１﹒７５元，全年股息２﹒４３元，升２％。年度派

息增加標誌著長建自１９９６年上市２２年以來股息連年增長。長建旗下英國業務溢利貢獻為５

２﹒７５億元，按年持平，２０１７年為５２﹒７３億元，若撇除２０１７年獲得之年前調整及

資本減免賠償等一次性帳項，基礎溢利貢獻將較去年增長５％。



＊英國水務項目預期可帶動股價進一步重估＊



英國首相文翠珊宣佈６月７日辭職，英國保守黨黨魁選戰增至８人競逐。英硬脫歐風險升溫

，英脫歐的不穩定政治因素對宏觀經濟帶來重大挑戰，英國的營商環境很可能持續不穩，惟長建

主要從事受規管業務，預期業績將保持穩定。長建併購前景佳，宣布重啟英國

Ｎｏｒｔｈｕｍｂｒｉａｎ Ｗａｔｅｒ水務項目，英國水務辦公室Ｏｆｗａｔ將於７月８日公

布決定草案，或帶動集團股價進一步獲重估。２０１９年股息率逾４厘，具有一定的防守性。

《志昇証券研究部董事 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票）

