【嚟緊炒Ｄ乜】中芯基本面稍弱只宜短炒，前景繫１４納米晶片發展

《嚟緊炒Ｄ乜》華為被美國政府封殺，禁止當地晶片製造商向華為提供貨源。有消息指，中

國大陸將全力扶植半導體行業發展，消息引發本港上市的晶片股急升，其中中芯國際

（００９８１）近日股價表現省鏡，不少散戶大戶都樣落鑊炒起。但冷靜過後，半導體是一個高

科技自主研發行業，但對於中國半導體事業而言，是否能夠單單用錢及國家政策去扶植？中芯國

際或許是中國半導體發展的其中一塊重要拼圖。



＊中國半導體落後，難獲高科技設備＊



一海之隔，台灣半導體事業為全球領軍，為何中國大陸不能吸收其經驗或收購其成果呢？冰

封三尺，非一日之寒，早於１９９６年時候，世界各地共同簽署《瓦聖納協定》，內容主要是

４０多個國家不可向伊朗、伊拉克、朝鮮、中國、以色列出售高科技武器。製作晶片的高階

ＥＵＶ（極紫外線）微影機台屬於敏感高科技技術，同樣被列為禁售品。所以中國大陸晶片技術

落後，是被全世界禁制的結果。但以目前來看，可以掌握高端晶片技術的公司亦不多，主要都是

以台灣台積電和美國高通（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）為行內龍頭。



＊晶片製作繁複，中芯工藝落後十年＊



基本上，晶片製作繁複，不是一般科技公司能夠擁有相關技術，台積電是以代工作為主要收

入；而高通有推出自家製作的晶片，同時亦會經營代工業務。當一家手機公司想推出新手機，其

公司工程師會編寫一個獨家晶片的ＩＣ（集成電路）的設計圖，該設計圖再交由代工商處理。由

於晶圓切割屬獨家技術，因此手機商通常交給代工商製作晶片，成本上亦較為便宜。

中芯國際同樣為行內的晶片代工製造商，但翻看其２０１８年度業績，公司主要代工４０納

米至６０納米的晶片製作，佔收入的四成；２８納米的晶片製作收入只佔５％左右。晶片的納米

愈精細，電晶體傳送的粒子則愈準確及愈快，晶片的速度亦愈高，目前市場高端晶片工藝是以７

納米為主。因此，中芯國際的技術差距與其他龍頭企業可能超過１０年。

回看歷史，２８納米晶片工藝大約在２０１０年開始量產，歷時大約９年時間之後，現時

２８納米所製作的晶片現時多數運用於家電或低端電子產品。高端手機是以７納米晶片為主，例

如最新的ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ及華為Ｐ３０ Ｐｒｏ就是以７納米晶片做核心；中端手機是１０

納米、低端手機是１４納米，智能手機已經淘汰了２８納米工藝已經有一段日子。

此外，２８納米晶片現時出現產能過剩問題，相信中芯現時不會再繼續往這個方向加大發展

力度，反而市場期待由台積電挖角過來、現為中芯聯合首席董事的梁孟松能否帶領中芯更上一層

樓。據指中芯現時１４納米工藝的良率已經達九成半，並進入客戶導入階段，目前正進行ＩＣ設

計當中，預計今年上半年可以量產，這或許是刺激股價更上一層樓的的期盼。



＊摩爾定律或失效，中芯有追上機會＊



英特爾創辦人高登﹒摩爾曾經提出，ＩＣ上面的電晶體每隔兩年就會增加一倍，通常以１８

個月為一個周期。因此大家經常說的電晶體工藝是由２８納米縮到１４納米，現時再縮至７納米

。如果現時中芯國際掌握１４納米技術，如無意外可在２０２１年突破發展至７納米技術。

由於電晶體愈細，需求工藝愈高，良率相對較低。近年來，英特爾的晶片都停留在１４納米

的工藝，ＡＭＤ則今年將７納米技術商業化。業內人士估計，「摩爾定律」或有機會於２０２５

年失效，除非有新技術出現，否則目前電晶體的極限最多去到３至５納米左右。「摩爾定律」的

極限，或是中芯追上來的機會。假如未來５到１０年技術還未能突破３至５納米，２０２５年前

中芯或有機會製作出７納米以下的晶片，與其他龍頭企業的技術距離拉近。



＊中芯１４納米晶片倘量產帶來刺激＊



基本面上，中芯去年度業績報告上提及，１４納米晶片技術進入客戶驗證階段，市場因而預

計今年上半年或可以投入量產；然而，中花今年首季業績提及１２納米技術同樣進入客戶驗證階

段，但１４納米發展隻字不提，究竟中芯１４納米上是否有客路，投資者姑且抱以觀望態度。

由此推測，就算中芯真的要供貨給華為，１４納米技術亦只能夠製作出單價２０００元以內

的低端手機，確實可以為華為解決小部分煩惱；然而１２納米技術屬於「半製程」，勉強能製作

中端手機，但售賣單價亦不會太高。目前可以製作出高端晶片的，只有台積電、高通、ＡＲＭ，

中芯仍未擁有相關技術。中國大陸手機商小米、ＯＰＰＯ目前晶片取貨都是向高通

（Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ８４５晶片）及ＡＲＭ（Ｍａｉｌ Ｇ系列晶片），要她們支持國貨還

需要一段日子。

大行對於中芯的看法較淡，摩通早前發表研究報告指，與管理層溝通後，預料公司全年收入

增長持平，管理層預料全年毛利介乎高雙位數至２０％增增。但對公司的２８納米晶片收入展望

乏力，１４納米╱１２納米產能增增長規劃亦有限，預料中芯未來幾年的前緣科技

（ｆｒｏｎｔｉｅｒ ｍａｒｋｅｔ）投資項目仍錄得虧損，為反映半導體庫存周期改善，將中

芯目標價由５﹒５元升至７元，但維持「減持」評級。大摩同樣看淡中芯的前緣科技，但計入

２０２１年的預期表現，將中芯目標價由６﹒１元升至６﹒７元，維持「減持」評級。

由此推測，中芯股價近日炒高，很可能只是借華為被美國封殺後，市場認定國產晶片可以大

行其道而炒起。該股上周一（２０日）起略見資金大幅追入，至本周二（２８日）見高位

９﹒７６元，惟在上升通道收一支「倒轉錘頭」並非是好現象，股份可能回跌到７﹒５元至８元

才算合理區間。預計市場冷靜過後，股價會開始回落，投資者如想吸貨，可以待股價跌穿８元才

考慮；但如果公司突然公布任何關於１４納米工藝的消息，可以被視為股價上升的動力，投資者

可以借熱炒上，預計１０元關口位略有阻力。（撰文：李皆穎）



表列中芯國際（００９８１）業績表現：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收入 ３３﹒５９億 ３１﹒０１億 ２９﹒１４億

（＋８﹒３４％） （＋６﹒４２％） （＋３０﹒３％）



毛利 ７﹒４７億 ７﹒４１億 ８﹒５０億

（＋０﹒８０％） （－１２﹒８２％） （＋２４﹒４７％）



股東應佔溢利 １﹒３４億 １﹒８０億 ３﹒７７億

（－２５﹒３９％） （－５２﹒２９％） （＋４８﹒６２％）



每股盈利 ０﹒０３元 ０﹒０４元 ０﹒０９元

（－２５﹒００％） （－５５﹒５５％） （＋２８﹒５７％）

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註：以上數字以美元計算，年結日為１２月３１日





表列中芯國際（００９８１）及部分同業股價表現：



股份 去年第四季以來 今年以來 本季以來

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中芯國際（００９８１） ＋１０﹒４％ ＋３６﹒１％ ＋１７﹒４％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） － ３﹒９％ ＋ １﹒６％ －１２﹒７％

華虹半導體（０１３４７） － ０﹒３％ ＋１６﹒３％ － ８﹒８％

上海復旦（０１３８５） ＋２６﹒９％ ＋４６﹒９％ －１６﹒８％



股指

恆生指數 － ２﹒６％ ＋ ４﹒７％ － ６﹒８％

國企指數 － ５﹒０％ ＋ ３﹒３％ － ８﹒１％

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註：資料截至５月３１日中午收市

