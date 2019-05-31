【新股上市】海通恒信暗盤開報１﹒８２元，低招股價逾３％

《經濟通通訊社３１日專訊》由海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）分拆在港上

市的海通恆信（０１９０５）下周一（６月３日）在主板掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報

１﹒８２元，較招股價１﹒８８元低出３﹒１９％，惟現反彈１﹒０６％，報１﹒９０元，以每

手交易單位２０００股計，不考慮交易費用，每手賺４０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒８８元，與招股價持平。（ｓｃ）

