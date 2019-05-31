《經濟通通訊社３１日專訊》由海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）分拆在港上
市的海通恆信（０１９０５）下周一（６月３日）在主板掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報
１﹒８２元，較招股價１﹒８８元低出３﹒１９％，惟現反彈１﹒０６％，報１﹒９０元，以每
手交易單位２０００股計，不考慮交易費用，每手賺４０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒８８元，與招股價持平。（ｓｃ）
31/05/2019 16:17
【新股上市】海通恒信暗盤開報１﹒８２元，低招股價逾３％
《經濟通通訊社３１日專訊》由海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）分拆在港上
市的海通恆信（０１９０５）下周一（６月３日）在主板掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報
１﹒８２元，較招股價１﹒８８元低出３﹒１９％，惟現反彈１﹒０６％，報１﹒９０元，以每
手交易單位２０００股計，不考慮交易費用，每手賺４０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒８８元，與招股價持平。（ｓｃ）
|生財有道31/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】中芯基本面稍弱只宜短炒 前景繫14納米晶片發展
|中國故事31/05/2019
【A股失寵】5月滬指挫近6% 中美亂局外資急逃537億創記錄
|生財有道31/05/2019
【樓價破頂】二手樓價指數突破新高 差估署樓價指數創6年最大單月升幅
|生財有道31/05/2019
【駐滬專訪】高力國際鄧懿君：中國的開放不單是政策的開放
|FOCUS31/05/2019
【FOCUS】PMI再枯萎 放水卻兩難
|生財有道31/05/2019
【海外置業－馬來西亞篇】第二家園 最低用28萬元定存移居大馬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰