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即市新聞

31/05/2019 13:51

本地地產股急挫，港股失二萬七，跌幅擴至１４０點報２６９７４

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中美貿易爭端未有解決跡象，除官方暗示會以限制出口稀土作
為報復手段外，美國更要脅英國限制使用華為設備。在中美貿易戰下，港股持續受壓，多隻本地
地產股捱沽，九置（０１９９７）、新地（０００１６）及新世界（０００１７）順序為跌幅最
大藍籌，港股午後失守二萬七關，現跌１４０點或下跌０﹒５２％，報２６９７４，主板成交
５０５﹒７８億元；港股半日僅收跌４８點或０﹒１８％，報２７０６６點。
　　國企指數現報１０４０７，下跌４２點或下跌０﹒４１％。
　　上證綜合指數報２９０１，下跌４點或下跌０﹒１５％，成交１４１１﹒６２億元人民幣。
　　深成指報８９２９，下跌１４點或下跌０﹒１６％，成交７８６﹒８１億元人民幣。

　　表列十大跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九龍倉置業　（０１９９７）　　　５４﹒３５元　　　下跌３﹒１２％
　　新鴻基地產　（０００１６）　　１２６﹒００元　　　下跌２﹒８５％
　　新世界發展　（０００１７）　　　１１﹒５４元　　　下跌２﹒５３％
　　恆基地產　　（０００１２）　　　４０﹒９５元　　　下跌２﹒５０％
　　中國海洋石油（００８８３）　　　１２﹒８０元　　　下跌１﹒９９％

　　領展房產基金（００８２３）　　　９３﹒６０元　　　下跌１﹒７８％
　　中國石油化工（００３８６）　　　　５﹒２２元　　　下跌１﹒７７％
　　友邦保險　　（０１２９９）　　　７３﹒８０元　　　下跌１﹒６７％
　　中國移動　　（００９４１）　　　６８﹒９０元　　　下跌１﹒６４％
　　華潤置地　　（０１１０９）　　　３１﹒８５元　　　下跌１﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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