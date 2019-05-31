中國官方製造業ＰＭＩ遜預期，港股低開１１１點報２７００２點

《經濟通通訊社３１日專訊》今早中國國家統計局公布官方製造業ＰＭＩ數字為４９﹒４，

遜市場預期並跌穿榮枯線下方，港股隨即低開逾百點，地產股跌幅度顯著，新地（０００１６）

及新世界（０００１７）挫逾１％。另外，吉利（００１７５）亦受ＰＭＩ數字影響而挫近２％

。

恆生指數開報２７００２點，跌１１１點或跌０﹒４１％，主板成交１５﹒５３億元。國企

指數開報１０４１８點，跌３１點或０﹒３０１％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６４﹒５元；港交所（００３８８）跌

０﹒６４％，報２５０元；騰訊（００７００）跌０﹒１２％，報３２４元；中移動

（００９４１）跌０﹒５７％，報６９﹒６５元；友邦（０１２９９）跌１﹒０７％，報

７４﹒２５元。



十大跌幅股份表現如下：



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新地 （０００１６） １２７﹒９０元 跌１﹒３９％

港交所 （００３８８） ２５０﹒００元 跌０﹒６４％

恆生銀行（０００１１） １９８﹒００元 跌０﹒６０％

友邦保險（０１２９９） ７４﹒２５元 跌１﹒０７％

創科實業（００６６９） ４９﹒４０元 跌０﹒９０％



長江基建（０１０３８） ６０﹒２０元 跌０﹒６６％

中國移動（００９４１） ６９﹒６５元 跌０﹒５７％

騰訊控股（００７００） ３２４﹒００元 跌０﹒１２％

恆基地產（０００１２） ４１﹒６５元 跌０﹒８３％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒５５元 跌０﹒８６％

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（ｕｌ）

