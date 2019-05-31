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即市新聞

31/05/2019 09:25

中國官方製造業ＰＭＩ遜預期，港股低開１１１點報２７００２點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》今早中國國家統計局公布官方製造業ＰＭＩ數字為４９﹒４，
遜市場預期並跌穿榮枯線下方，港股隨即低開逾百點，地產股跌幅度顯著，新地（０００１６）
及新世界（０００１７）挫逾１％。另外，吉利（００１７５）亦受ＰＭＩ數字影響而挫近２％
。　
　　恆生指數開報２７００２點，跌１１１點或跌０﹒４１％，主板成交１５﹒５３億元。國企
指數開報１０４１８點，跌３１點或０﹒３０１％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６４﹒５元；港交所（００３８８）跌
０﹒６４％，報２５０元；騰訊（００７００）跌０﹒１２％，報３２４元；中移動
（００９４１）跌０﹒５７％，報６９﹒６５元；友邦（０１２９９）跌１﹒０７％，報
７４﹒２５元。

　　十大跌幅股份表現如下：

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新地　　（０００１６）　１２７﹒９０元　　　跌１﹒３９％
　　港交所　（００３８８）　２５０﹒００元　　　跌０﹒６４％
　　恆生銀行（０００１１）　１９８﹒００元　　　跌０﹒６０％
　　友邦保險（０１２９９）　　７４﹒２５元　　　跌１﹒０７％
　　創科實業（００６６９）　　４９﹒４０元　　　跌０﹒９０％

　　長江基建（０１０３８）　　６０﹒２０元　　　跌０﹒６６％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒６５元　　　跌０﹒５７％
　　騰訊控股（００７００）　３２４﹒００元　　　跌０﹒１２％
　　恆基地產（０００１２）　　４１﹒６５元　　　跌０﹒８３％
　　金沙中國（０１９２８）　　３４﹒５５元　　　跌０﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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