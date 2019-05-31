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即市新聞

31/05/2019 17:11

《盤後部署》港股料作技術性反彈後繼續尋低，年初裂口頂部見支持

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美股三大指數止跌回升，惟港股今早需低開２７００２點跌
１１１點後，一度由升轉跌，最多走高４０點報２７１５５，其後逐步向下，最低見
２６８５０，跌２６４點，創近四個月低，最終收報２７９０１，跌２１３點，失守二萬七關口
，連跌三日累挫４８９點。主板成交８４１﹒９７億元，較上日增加逾一成。

＊中國對美國６００億美元關稅明正式生效＊

　　美國總統特朗普表示，美國將於下月１０日起，向墨西哥所有貨品加徵５％關稅，直至美國
南部邊境非法入境情況停止。他續言，關稅稅率會逐步增加，直至墨西哥採取補救措施為止。根
據白宮聲明，若問題未解決，７月起關稅稅率將上調至１０％，逐月上調５個百分點，直至
１０月上調至２５％。墨西哥其後回應指，特朗普的「威嚇」手段並不是解決問題的方法。
　　事實上，特朗普一直希望修建美墨圍牆，以解決非法移民和毒品走私等問題，惟在撥款議題
上，遲遲未獲得民主黨通過，工程進展遭受限制。美墨之間的隔閡愈來愈多，加劇兩國區域緊張
形勢。
　　另一邊廂，中國對美國６００億美元進口商品加徵的報復性關稅，並將於明日（１日）生效
。知情人士透露，世界最大的大豆買家已暫停採購美國大豆。美國農業部數據亦顯示，中國尚未
落實於現銷售年度，約７００萬噸美國大豆的採購意向。有分析指，中美貿戰未見降溫跡象，中
方近日更明示，若兩國目的為達成協議，美方需拿出誠意，故下一步行動亦必須來自美國。

＊廿天線若穿２５０天線，恐加劇港股跌勢＊

　　在中美貿易摩擦升溫，雙方似乎不急於在短期內達成協議，事情走勢的不確定性依然居高不
下。港股明顯受不明朗因素拖累連跌三日，及連續三日錄得低於一千億元成交。市場觀望態度愈
趨濃厚。另一邊廂，美國十年及三個月國債收益率之差距愈擴愈大，反映資金湧向長債避險。加
上投資氣氛低落的格局下，預料美股亦難以承壓，並將拖累港股後市走勢。
　　走勢上，港股於「五窮」月累計蒸發２７９８點或逾９％，為去年１２月以來，最大單月跌
幅。此外，恆指廿天線（２８０４１點）於本周三（２９日）跌穿百天線（２８３５７點）形成
「死亡交叉」後跌勢未止，日內更失守二萬七關。目前廿天線與２５０天線（２７８２７）僅相
差２１４點，若然廿天線繼續向下兼穿過２５０天線，港股跌勢恐會進一步加劇。
　　不過，隨著港股連日受壓，１４天ＲＳＩ僅２５﹒６９，達嚴重超賣階段，短線或會出現技
術性反彈，但考慮到中美貿易局面仍僵持不下。加上中國及美國近期公布的經濟數據不如市場預
期，反映環球經濟下行壓力逐漸加大，兩大利淡因素持續發酵下，港股反彈空間難言樂觀，料稍
作反彈後，港股中短線仍會繼續尋底格局，恐要跌至年初上升裂口頂部，即約２５９６０點始見
支持。（ｍｗ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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