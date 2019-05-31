《台股攻略－馮偉明》蘋概三王領軍，台股大升１１５點

《台股攻略》台股今日開高走高，升１１５﹒５０點，收１０４９８﹒４９點，成交金額為

新台幣１２３７﹒９６億元。

美股止跌，今日由蘋概股三王帶領持續上升，雖然美國對墨西哥商品課稅造成墨西哥設廠概

念股受挫，但電子及金融股穩盤股市，中國確定不封殺蘋果，台積電收新台幣２３５﹒５元，升

１﹒９５％。大立光收新台幣３７７０元，大升５﹒０１％。鴻海收新台幣７３﹒９元，升

０﹒６８％。由於大立光強彈，光學族群亦有良好表現，玉晶光大升超過８％，今國光、亞光、

揚明光及中揚光等亦表現理想。另外ＩＣ相關業者有部分開始轉弱走強，聯發科持續飆升

４﹒８９％，收新台幣３１１元，創一年半新高；祥碩亦持續升至半根停板，收新台幣５６２元

；創惟升１﹒６９％。手機零組件矽創升超過６﹒７％，聯詠及燿華等終場升超過２％及３％。

金融股今日持續成為買盤重心，新光金升超過３％，彰銀、台企銀、富邦金及上海商銀等升１％

，墨西哥概念股弱勢，緯穎科技盤中以新台幣３２４元跌停，而緯創收新台幣２１﹒７５元，大

跌７﹒０５％。

美股止跌帶動台股反彈，但美國對墨西哥課稅使相關台廠受壓，已反映在期指部分。雖然政

策偏多有利台股，但在中美貿易戰未正式達成協議之前，仍有變數。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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