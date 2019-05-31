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31/05/2019 16:38

《台股攻略－馮偉明》蘋概三王領軍，台股大升１１５點

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升１１５﹒５０點，收１０４９８﹒４９點，成交金額為
新台幣１２３７﹒９６億元。
　　美股止跌，今日由蘋概股三王帶領持續上升，雖然美國對墨西哥商品課稅造成墨西哥設廠概
念股受挫，但電子及金融股穩盤股市，中國確定不封殺蘋果，台積電收新台幣２３５﹒５元，升
１﹒９５％。大立光收新台幣３７７０元，大升５﹒０１％。鴻海收新台幣７３﹒９元，升
０﹒６８％。由於大立光強彈，光學族群亦有良好表現，玉晶光大升超過８％，今國光、亞光、
揚明光及中揚光等亦表現理想。另外ＩＣ相關業者有部分開始轉弱走強，聯發科持續飆升
４﹒８９％，收新台幣３１１元，創一年半新高；祥碩亦持續升至半根停板，收新台幣５６２元
；創惟升１﹒６９％。手機零組件矽創升超過６﹒７％，聯詠及燿華等終場升超過２％及３％。
金融股今日持續成為買盤重心，新光金升超過３％，彰銀、台企銀、富邦金及上海商銀等升１％
，墨西哥概念股弱勢，緯穎科技盤中以新台幣３２４元跌停，而緯創收新台幣２１﹒７５元，大
跌７﹒０５％。
　　美股止跌帶動台股反彈，但美國對墨西哥課稅使相關台廠受壓，已反映在期指部分。雖然政
策偏多有利台股，但在中美貿易戰未正式達成協議之前，仍有變數。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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