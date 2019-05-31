【月結－五窮六絕】港股５月急瀉２７９８點，６月望二萬六有支持

《經濟通通訊社記者李皆穎、黃嘉曦及徐曉瑩３１日報道》踏入五月，港股受中美貿易戰及

華為封殺事件影響，恆指由５月３日高位３００８１點插水式回落，並終止了四個月連升紀錄。

進入六月，兩位專家異口同聲表示，對於六月指數看法較淡，低位可能試２６０００萬。

五月首周因聯儲局維持息口不變，港股依然能穩守２９５００點水平；惟次周美國總統特朗

普突然宣布向中國２０００億美元的商品徵收２５％關稅，恆指即時失守二萬九關口，單周下挫

１５３１點；第三周雖然中國立即出招還擊，反向美國徵收６００億美元商品關稅，美國立即再

出招，美國商務部公布將中國華為及其在２０多個國家的６８間分支機構列入禁止出口黑名單，

消息引發手機設備股再度下試低位，當周恆指跌６０３點。

本周內銀股明顯走弱，其中包商銀行被接管一事引發投資者擔心，內地資金鏈是否出現問題

。惟公用股則受避險因素影響連升多日，其中１０年期國債孳息率出現倒掛現象，意味經濟出現

倒退機會頗大，煤氣（００００３）、中電（００００２）等股份有資金追捧，惟期結過後本周

守二萬七關口，累跌４５２點。

總結５月份，港股累跌２７９８點或９﹒４２％，收２６９０１點，整月於２６８５０點至

３００８１點之間波動，並終止連升４個月的紀錄。

國指５月份跌１１５５點或１０％，收報１０３８７點，整月上落區間為１０３１６點至

１１５７５點。國指同樣被終止連升４個月紀錄。



＊黃偉豪：中美貿談若無轉機，港股屬政治市將要試二萬六＊



對於近日華為事件，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，華為事

件的發展將由中美貿易談判主導，焦點將會在於美國總統特朗普於下月底Ｇ２０峰會上，與中國

國家主席習近平會面。市場普遍期望，Ｇ２０峰會可為貿易戰帶來新轉機。黃續言，若中美關係

出現緩和的跡象，華為有機會藉此得到「鬆綁」。長遠而言，由於華為仍需要依賴外來進口商供

給零部件，手機及有關技術發展將受到一定考驗，惟他預料華為短期出貨量將不會受太大影響，

因華為日前已經向公眾表示，有關零組件庫存，足夠公司使用最少六個季度。

另外，近月人民幣持續貶值，黃認為人民幣走勢短線依然偏弱，穿「７」的機會甚大。惟於

長線而言，人民幣貶值將帶來資金外流的問題。他認為，若人民幣持續走低，人行或會行使相關

政策，以調整匯率至合適水平。另一邊廂，中國今年首三月的經濟數據造好，黃分析指有關數據

反映了中央早前推出的政策發揮效用，惟上月的數據已經「打回原形」，故對中國第二季經濟數

據不太樂觀。

大市表現方面，黃偉豪認為現時屬「政治市」，因此十分較難估計。他認為大市氣氛持續保

守，即使恆指於６月份或受消息帶動向上，反彈的幅度依然不高，若中美談判傳出正面消息，港

股有望走高至２８５００點；相反，若中美續於貿易、科技，及資源等議題上出現分歧，港股後

市或需下試２６０００點水平。



＊麥嘉嘉：貿戰難即時解決，港股６月上落波幅或達二千點＊



志昇証劵研究部董事麥嘉嘉接受《經濟通通訊社》訪問時表示，隨著華為事件發酵，連帶整

個科技相關板塊都受牽連，相信華為５Ｇ商用化進程會受貿易戰影響而減慢，訂單亦有機會減少

。Ｇ２０國峰會舉行在即，雖然外界憧憬兩國領導人能於峰會中達成協議，但麥認為僅僅兩天的

時間不足以商討具體協議內容，而峰會目的亦不在於貿易戰，故達成協議的機會非常低，投資者

不要抱太大希望。

對於人民幣走勢，麥嘉嘉認為，在中央官員挺人民幣下，麥表示暫時市埸對人民幣貶值預期

有所緩和，短期內人民幣兌美元匯價不會跌穿「７」關口。不過，中長期或受貿易戰談判惡化影

響，如特朗普再擴大對中國商品加徵關稅，便會有跌穿「７」的可能性。

麥指出，由於近期環球經濟增長數據並不理想，投資者風險胃納收窄，避險情緒升溫，資金

追捧長債致美國１０年期債息跌至低於３個月期債息，債息倒掛顯示經濟衰退風險上升。歐元區

、日本的製造業ＰＭＩ活動亦差過預期，種種因素致使港股走勢繼續波動，如無任何重大消息下

，相信市場繼續以負面情緒為主，她預料未來一個月恆指會於２６０００至２８０００點區間上

落。

