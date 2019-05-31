【月結－五窮六絕】手機及公用股專家看法有異，地產股前景正面

《經濟通通訊社記者李皆穎、黃嘉曦及徐曉瑩３１日報道》「五窮月」港股下跌近三千點，

進入「六絕月」機會頗高，華為被封殺問題能否解決仍為未知之數，手機設備股現時低位可否撈

貨，兩位專家的投資策略都略為不同。而在淡市下，可有避險之選？



＊舜宇五月股價跌近三成，六月可望反彈？＊



對於手機股應否撈底，志昇証劵研究部董事麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，由於中美貿易

戰消息未明朗，較難預測未來舜宇（０２３８２）股價走勢。原本內地預計年底推出５Ｇ商用機

，此舉必會帶動５Ｇ浪潮，然而受華為事件拖累，將延遲５Ｇ手機下半年的時間表。舜宇股價暫

難有支持反彈因素，可能要待今年第四季至明年上半年才有轉機。

然而，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪向《經濟通通訊社》分析指出，舜宇本月累挫

近三成，市場已消化有關華為的負面因素，並認為該股短期有機會反彈炒高，目標價可上望

９０元，６０元則為止蝕位。另一藍籌手機設備股瑞聲（０２０１８）的基本面則較弱，他不建

議投資者沾手，而持貨者應以４０元作防守位，跌穿即需止蝕離場。



＊地產股前景看好，恆地新領導層可期待？＊



恆地（０００１２）前主席李兆基早前宣布退休，由其兒子家傑及家誠接任，意味本港地產

四大家族將進入新世代。黃偉豪表示，李氏兄弟對該公司運作熟悉，對公司整體架構亦清晰，惟

聯席主席或會帶來決策執行力等問題，建議投資者應留意該股未來新動向，方作投資部署。另外

，雖然市場對美國減息預期明顯降低，惟局方日前已表示對加息持續「有耐性」，加上該板塊的

估值仍然吸引，故續看好未來前景。

麥嘉嘉則表示，本月初美國聯儲局宣布維持美息不變，本地樓價雖有升勢，但現時本地地產

股股價已反映出美加息周期見頂的利好因素。個別股當中，麥認為，恆地表現中規中矩，由於公

司有長期部署規劃而表現穩定，即使交棒於第二代，亦不致影響股價，股價將現價水平的區間上

落。



＊麥嘉嘉：煤氣業務穩陣，股價上望１８元＊



面對淡市，６月份可有投資好選擇？麥嘉嘉認為，在公用股、ＲＥＩＴＳ及ＥＴＦ之中，

ＥＴＦ與指數掛勾，未必是避險的選擇，因此首選仍是公用股。個別股份當中，她看好中華煤氣

（００００３），由於其業績符合預期，新能源的業務亦帶來增長動力，收入及派息穩定，每年

十送一紅股亦具防守性，建議投資者除息後可在股價調整時買入，建議買入價１６﹒５元，目標

價為１８元，穿１５﹒５元要止蝕。



＊黃偉豪：六絕月投資者應以「現金為王」＊



黃偉豪則認為，港股５月已插水式下瀉近三千點，市場投資氣氛淡薄，若「六絕月」真的降

臨，投資者應以「現金為王」，ＥＴＦ及公用防守股已達不到避險作用，加上公用股的現價已經

甚高，現階段實在不宜沾手。

