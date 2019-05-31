【月結－五窮六絕】表列６月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列６月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

３日 －領展（００８２３）年度業績

７日 －端午節假期休市

－港股通交易暫停

９日 －民陣反逃犯條例修訂遊行

１０日 －許智峰搶手機案判刊、陳淑莊佔中案判刑

１２日 －逃犯條例修訂立法會大會二讀

－行政長官立法會答問

１４日 －工業生產指數 （首季）

－ＰＰＩ （首季）

－九龍啟德土地截標

１８日 －旺旺（００１５１）年度業績

１９日 －失業率 （五月）

２１日 －綜合ＣＰＩ （五月）

－國際收支 （首季）

２５日 －進出口數據 （五月）

－貿易收支 （五月）

２８日 －預算餘額 （五月）



中國

３日 －財新中國製造業指數 （五月）

５日 －財新中國綜合採購指數 （五月）

－財新中國服務業指數 （五月）

７日 －端午節休市

－深滬港通北向交易暫停

９日 －新增人民幣貸款 （五月）

１０日 －進出口數據 （五月）

－貿易收支 （五月）

１２日 －ＣＰＩ （五月）

－ＰＰＩ （五月）

２８日 －深滬港通北向交易暫停

３０日 －官方製造業ＰＭＩ （六月）

－官方非製造業ＰＭＩ （六月）



外圍

３日 －Ｍａｒｋｉｔ美國製造業ＰＭＩ （五月終值）

４日 －歐元區失業率 （四月）

－歐元區ＣＰＩ （五月）

３日至５日 －美國總統特朗普國事訪問英國

５日 －歐元區ＰＰＩ （四月）

－歐元區ＧＤＰ （首季終值）

６日 －歐洲央行議息

７日 －美國失業率及非農就業人數 （五月）

－英國首相文翠珊下台

１１日 －美國ＰＰＩ （五月）

１２日 －美國ＣＰＩ （五月）

１３日 －美國財政預算月報 （五月）

１４日 －美國零售銷售數據 （五月）

１８日 －歐元區ＣＰＩ （五月）

１８日至１９日 －聯儲局議息，香港時間２０日凌晨有結果

１９日至２０日 －日本央行議息

２０日 －英倫銀行議息

２０日至２１日 －歐盟峰會

２７日 －美國ＧＤＰ （首季）

２８日至２９日 －Ｇ２０大阪峰會

－歐元區ＣＰＩ （六月）

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（ｍｗ、ｊｔ）

