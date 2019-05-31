《談國論企－黎偉成》中俄聯抗美帝顯世局不穩待穩

《談國論企》中共中央總書記、國家主席習近平於２０１９年６月５日至７日訪俄羅斯先進

行國事訪問，緊接著出席國際經濟論壇，聯同俄羅斯總統普京以強化中俄戰略性關係，肯定是對

特朗普不斷打壓中、俄等國的狠狠的回應。以特朗普為首的美帝國霸權主權甚至白人種族主義旗

幟高「揚」，不斷掀起的「非軍事戰」有增無減，相信會使中俄以至歐亞環球政經所壓日甚，各

國即使有不同信念、利益，亦得聯起反抗特廝之希特拉式惡思劣行！

先談（一）中共中央總書記、國家主席習近平訪俄之行，惹人注目的是（ｉ）習近平會先到

莫斯科對俄羅斯進行國事訪問，（ｉｉ）之後赴聖彼得堡以主賓身份出席聖彼得堡國際經濟論壇

，從此番訪俄活動的兩個主題的先後次序的安排，有十分重大的政治意義：（Ｉ）可以充分顯示

中俄的戰略協作夥伴關係高度重要性，聯同反擊特朗普的美帝國霸權主義，尤其是特廝在就任不

久，已是不斷尋找機會加強對俄羅斯的「制裁」，惡化俄美關係而無任何「改善」跡象。

更是重要的，乃（ＩＩ）特廝於上台後即使不斷重覆與習近平有良好關係的同時，早已處心

積慮地步步打壓中國，並可見之於：由經貿、科技以至個企、個人等全方位的進行「非軍事戰」

，更甚者為絕對不容中國有絲毫「說不」，經貿磋商之貿談實際為謬談。

問題是（ＩＩＩ）中國在受壓逾一年，開始對美或改劣態之想失望，才在由被動轉化為被逼

的主動反擊，便被美方在缺乏法、理情況底下匆匆加大對華「施壓」力度，使美方在中美高層次

經貿磋上的層面取利無窮，由「美國優先」急轉為「美國贏」。呵、呵、呵，中國可以接受越來

越多的妄性劣質中美貿談反反覆覆嗎？當然絕對是難圓之夢！

反而成為加大中俄強化戰略性合作的力量。我早已提出中國「聯俄抗美」之見，所言正是。

和（二）習近平於５月２９日在中央全面深化改革委員會第八次會議，力表要推動改革更好

服務經濟社會發展大局，就要在防範化解重大矛盾和突出問題上出實招硬招。此為抗美力壓的強

有力的自我保護政策和策略，中國經濟穩中有進發展，對特朗普此廝所引領的美帝國霸權主義對

中國「非軍事戰」作出重大打擊。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

